El taller actoral de Ortos Soyuz culmina con gran éxito en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reconocido maestro de actuación Ortos Soyuz concluyó con rotundo éxito su Taller de Creación de Personaje & Análisis de Texto, celebrado del 14 al 16 de noviembre en Caribbean Cinemas, Galería 360. Durante tres días, actores, estudiantes de Bellas Artes y talentos emergentes vivieron una experiencia formativa de alto nivel que fortaleció de manera significativa sus habilidades interpretativas.

El evento contó con el valioso respaldo de Caribbean Educa, la Dirección General de Cine República Dominciana (DGCINE), Arajet, Embassy Suites by Hilton, Lendof, Playground Media, Anyely Payero, y el apoyo en relaciones públicas de Henry Coradin.

Una experiencia formativa inolvidable

El taller inició el viernes con un Masterclass magistral, moderado por la actriz Marta González y respaldado por la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC), que reunió a personalidades del medio, miembros del gremio cinematográfico y representantes de instituciones culturales. Entre los invitados especiales estuvieron Judith Rodríguez, Danilo Rodríguez y Shalim Ortiz, quienes compartieron con los presentes y resaltaron la importancia de estos espacios de formación para el talento dominicano.

Durante el fin de semana, Ortos Soyuz impartió su reconocida metodología para la creación de personajes, análisis de texto y neutralización de acento, técnicas que ha aplicado como coach en producciones internacionales como Emilia Pérez, Mentiras, Bardo, Pedro Páramo, Cantinflas, Monarca y ¿Quién Mató a Sara?.

Interés masivo y anuncio de una segunda edición

Debido a la alta demanda, el taller alcanzó su cupo máximo y, aun así, durante su realización se continuaron recibiendo solicitudes de nuevos participantes. Ante este interés creciente, el maestro Ortos Soyuz anunció su regreso a los próximos meses para impartir un segundo taller en República Dominicana, dando continuidad al compromiso de formación y calidad que caracteriza su método.

Una visión de crecimiento para el talento dominicano

Este ha sido el primer taller oficial de Playground Media, productora creada por la dominicana Marta González y el director venezolano Charlie Cartaya, con la intención de producir su próximo proyecto cinematográfico en el país. Además, la productora busca impulsar la preparación del talento dominicano para trabajar con los estándares actuales de la industria audiovisual global.

La productora Marta González expresó:

“No es lo mismo, no se usa el mismo tono para trabajar en HBO, Netflix, Amazon, Hulu, Disney, Telemundo o Univisión-Televisa. Cada plataforma exige una técnica, una energía y un ritmo distinto, y queremos que nuestros actores estén preparados para competir y brillar en cualquiera de ellas.”

Un cierre marcado por el entusiasmo y la inspiración

La jornada final estuvo cargada de energía, creatividad y reflexión, con participantes mostrando el progreso alcanzado durante los tres días de trabajo intensivo. El maestro Soyuz elogió el talento local y manifestó su entusiasmo por seguir aportando al crecimiento actoral en República Dominicana.

Los organizadores extendieron su agradecimiento a cada aliado, patrocinador y asistente que hizo posible esta exitosa primera edición del taller Ortos Soyuz en el país.