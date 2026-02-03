TC ofrece misa de acción de gracias por su 14 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Autoridades del Tribunal Constitucional (TC), ofrecieron una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América en ocasión de su decimocuarto aniversario de su fundación, oficiada por el padre José Ramón Santana, de la parroquia San Juan Bautista de La Salle.

La misa, que fue encabezada por el presidente del TC, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, contó con la asistencia de jueces, legisladores, funcionarios, catedráticos, autoridades civiles y militares y colaboradores de la institución.

Domingo Gil e Isabel Bretón.

Los servidores constitucionales estuvieron a cargo de las lecturas correspondientes a esta celebración religiosa, centrada en agradecer al Señor por otro año de funcionamiento del TC, garante de la supremacía de la carta magna, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Esta misa coincide con la celebración de la festividad de San Vicente Mártir, clérigo español, diácono de San Valero de Zaragoza, considerado un referente de fe inquebrantable, valentía y resistencia ante la persecución, pues fue capturado y torturado bajo Diocleciano.

Idelfonso Reyes, Rosalba Ramos y Pedro Yermenos

Concluida la celebración religiosa, se realizó una audiencia solemne en la que el magistrado Lavandier rindió cuentas sobre su gestión y presentó los planes futuros de esta alta corte.

En el acto reiteró que la justicia constitucional accesible, efectiva y oportuna sigue siendo el norte de la función jurisdiccional de los jueces de esta alta corte.

Además, afirmó que esto puede comprobarse mediante los resultados obtenidos durante el año 2025, con sentencias enfocadas en la protección de los derechos constitucionales.

El año pasado esa alta corte emitió 1,812 decisiones en diversas áreas del derecho, que responden a 1,809 expedientes resueltos, superando el registro de 1,249 alcanzado en 2024.