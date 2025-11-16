¿Te encanta comer? Celébralo, hoy es el Día Mundial de la Alimentación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 16 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Esta fecha recuerda la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945.

Esta celebración en particular tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas del hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para las personas.

Cabe destacar que en este año 2025 la FAO cumple sus 80 aniversario de la creacion de esta organizacion y la misma hace una llamado a la colaboración internacional para construir un futuro pacífico, sostenible, próspero y dotado de seguridad alimentaria. Trabajando en equipo, entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades, para transformar los sistemas agroalimentarios y garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta.

Alimentos

Objetivos de esta conmemoración

Los principales propósitos de esta celebración son:

Poner Fin al Hambre y la Malnutrición (Hambre Cero): El objetivo primordial es movilizar la acción y los recursos para erradicar el hambre, la desnutrición y todas las formas de malnutrición en el mundo, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). Lograr la Seguridad Alimentaria: Promover el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para todas las personas, en todo momento. Crear Conciencia: Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la magnitud de los problemas del hambre y la pobreza, y la necesidad de soluciones globales. Fortalecer la Solidaridad: Fomentar la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el hambre y la pobreza. Transformar los Sistemas Agroalimentarios: Promover cambios hacia una mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, creando sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

Promover Dietas Saludables: Destacar la importancia de una alimentación sana y equilibrada y educar sobre la calidad de los alimentos y la nutrición.

Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos: Abordar el problema de que una gran parte de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia, lo cual agrava la inseguridad alimentaria.

¿Conoces la pirámide alimenticia?

La pirámide alimenticia es la aguía visual que organiza los grupos de alimentos y recomienda las proporciones que deben consumirse diariamente para tener una dieta saludable y equilibrada.

Es la que orienta de qué, cuándo y cómo se pueden comer diversos alimentos para mantener una vida más saludable.

En la siguiente imagen se vializa como la pirámide alimenticia distribuye el consumo alimenticio.