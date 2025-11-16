Efemérides
¿Te encanta comer? Celébralo, hoy es el Día Mundial de la Alimentación
La FAO cumple sus 80 aniversario de la creacion de esta organizacion.
Cada 16 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Esta fecha recuerda la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945.
Esta celebración en particular tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas del hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para las personas.
Cabe destacar que en este año 2025 la FAO cumple sus 80 aniversario de la creacion de esta organizacion y la misma hace una llamado a la colaboración internacional para construir un futuro pacífico, sostenible, próspero y dotado de seguridad alimentaria. Trabajando en equipo, entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades, para transformar los sistemas agroalimentarios y garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta.
Objetivos de esta conmemoración
Los principales propósitos de esta celebración son:
- Poner Fin al Hambre y la Malnutrición (Hambre Cero): El objetivo primordial es movilizar la acción y los recursos para erradicar el hambre, la desnutrición y todas las formas de malnutrición en el mundo, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Lograr la Seguridad Alimentaria: Promover el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para todas las personas, en todo momento.
- Crear Conciencia: Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la magnitud de los problemas del hambre y la pobreza, y la necesidad de soluciones globales.
- Fortalecer la Solidaridad: Fomentar la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el hambre y la pobreza.
- Transformar los Sistemas Agroalimentarios: Promover cambios hacia una mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, creando sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
- Promover Dietas Saludables: Destacar la importancia de una alimentación sana y equilibrada y educar sobre la calidad de los alimentos y la nutrición.
- Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos: Abordar el problema de que una gran parte de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia, lo cual agrava la inseguridad alimentaria.
¿Conoces la pirámide alimenticia?
La pirámide alimenticia es la aguía visual que organiza los grupos de alimentos y recomienda las proporciones que deben consumirse diariamente para tener una dieta saludable y equilibrada.
Es la que orienta de qué, cuándo y cómo se pueden comer diversos alimentos para mantener una vida más saludable.
En la siguiente imagen se vializa como la pirámide alimenticia distribuye el consumo alimenticio.