Cloudflare responde: Caída del servicio no fue causada por ciberataque

Las interrupciones afectaron a una amplia gama de servicios en línea, incluyendo ChatGPT, X, Dropbox, Shopify y el juego League of Legends. Según informes, el incidente también causó algunas interrupciones en sitios web y otros servicios digitales asociados con organizaciones críticas como New Jersey Transit, la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y la compañía ferroviaria nacional francesa SNCF.

Cloudflare informó inicialmente de un "pico de tráfico inusual", lo que llevó a algunos a creer que la interrupción podría ser el resultado de un ciberataque.

Sin embargo, el director de tecnología de Cloudflare, Dane Knecht, señaló el martes por la mañana que no se trató de un ataque.

En cambio, Knecht afirmó: «Un fallo latente en un servicio fundamental para nuestra capacidad de mitigación de bots comenzó a fallar tras un cambio de configuración rutinario. Esto provocó una degradación generalizada de nuestra red y otros servicios».

«Este problema, su impacto y el tiempo de resolución son inaceptables. Ya estamos trabajando para evitar que vuelva a ocurrir, pero sé que hoy causó graves problemas», añadió.

Según la página de estado de Cloudflare, la empresa comenzó a investigar el incidente a las 11:48 UTC y anunció una solución a las 14:42 UTC, pero dos horas después aún se observaban algunos errores.

Knecht indicó que Cloudflare pronto compartiría una explicación detallada de las causas del incidente.