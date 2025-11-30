Día Internacional de la Ciberseguridad: Consejos clave para proteger tus datos en la Red

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Desde 1988, cada 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información y el usuario es el primer eslabón de la cadena protectora.

Mensajes que suplantan a entidades legítimas, robo de contraseñas o redes wifi trampa son solo algunos de los «ciberproblemas» que podemos tener en la red.

Los ciberdelincuentes se encuentran siempre al acecho de nuevas formas con las que atacar a los internautas aprovechándose del desconocimiento o vulnerabilidades en sus defensas, y sus objetivos son muchos y pueden tener distintas consecuencias para el usuario.

El internauta doméstico y el empleado es el primer eslabón de la cadena protectora y el sentido común y un aprendizaje básico sobre los principales ciberataques y fraudes que circulan por internet es clave.

¿Cómo actuar ante los ciberdelincuentes?

1- Los ciberdelincuentes se sirven de distintas herramientas para robar credenciales o tomar el control de nuestros dispositivos, por eso es fundamental, tener los móviles, las tabletas o los portátiles bien protegidos -con antivirus- y las aplicaciones, navegadores o los sistemas operativos correctamente actualizados.

2- «Actualizar, actualizar, actualizar. Siempre tener tanto los sistemas operativos como los programas o aplicaciones actualizados -aunque se usen poco-. Los ciberdelincuentes se aprovechan de agujeros de seguridad para colarse en nuestro ordenador y dispositivos sin que nos demos cuenta», coincide Luis Corrons, de la empresa Avast.

3- Hay que tener cuidado con las conexiones a las que nos conectamos, especialmente con las redes WIFI, sobre todo si son abiertas, ya que son muy vulnerables: hay que evitar hacer cualquier tipo de transacción en la que exista intercambio de información privada.

4- Utilización de un gestor de contraseñas: con un poco de suerte, en no mucho tiempo podremos ir eliminando el uso de estas, pero mientras llegue ese momento lo más importante es no utilizar las mismas en diferentes servicios.