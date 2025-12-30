La importancia de una estrategia integral de ciberseguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cierre de año es uno de los momentos más sensibles para las empresas: aumenta la actividad operativa, se manejan datos financieros críticos y los equipos suelen trabajar con menor personal.

Esta combinación es muy aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes intensifican ataques como phishing, ransomware y accesos no autorizados durante las festividades por Navidad, cuando la vigilancia disminuye.

Según explica Andrés Lagua, analista de Ciberseguridad Ofensiva en Business IT la experiencia de los últimos años demuestra que los incidentes de ciberseguridad no simplemente ocurren por falta de tecnología, sino por ausencia de una estrategia integral. Muchas organizaciones siguen confiando en soluciones aisladas, sin integrar procesos, personas y planes de respuesta, lo que deja brechas abiertas en los momentos más críticos del calendario empresarial.

Cerrar el año 2025 sin sobresaltos requiere entender que la ciberseguridad es un componente estratégico del negocio. Proteger la información financiera, garantizar la continuidad operativa y evitar daños reputacionales implica adoptar un enfoque preventivo, con monitoreo constante y decisiones alineadas desde la alta dirección.

El experto señaló que el factor humano sigue siendo un punto determinante.

“Los errores por descuido, correos fraudulentos o malas prácticas aumentan en épocas de alta carga laboral. Por esto, la concientización y la preparación de los colaboradores son tan importantes como las herramientas tecnológicas”, citó.

Frente a este escenario, las empresas que logran reducir riesgos no son las que reaccionan más rápido, sino las que se preparan mejor.

Business IT te presenta cinco soluciones clave para fortalecer la ciberseguridad y evitar incidentes en el cierre de año:

Implementar monitoreo continuo y detección temprana:

Contar con sistemas que supervisen la red y los accesos en tiempo real permite detectar comportamientos anómalos incluso cuando los equipos operan con personal reducido.

Fortalecer la gestión de accesos y autenticación:

Limitar privilegios, usar autenticación multifactor y revisar accesos temporales reduce significativamente el riesgo de intrusiones internas y externas.

Capacitar al personal en ciberseguridad básica:

Breves campañas de comunicación interna de concientización antes de fin de año ayudan a prevenir ataques de phishing y errores humanos, que siguen siendo una de las principales puertas de entrada.

Definir y probar un plan de respuesta a incidentes:

Saber qué hacer, a quién contactar y cómo actuar ante un ataque evita improvisaciones y reduce el impacto operativo y financiero.

Integrar la ciberseguridad a la estrategia del negocio:

La seguridad no debe verse como un gasto técnico, sino como una inversión que protege ingresos, reputación y continuidad empresarial.