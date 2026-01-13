Incidencia en la red social X afecta a miles de usuarios en diversos países

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid.- La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes, tras caer durante alrededor de una hora en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Francia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes enviados al sitio, que ahora recoge una recuperación paulatina de la actividad, al remitir esa caída.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.

A las 15.30 horas, la página Downdetector ha alcanzado un pico de 2.080 informes de usuarios españoles con problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 27.700.

Esta incidencia también se ha replicado en otros países como Francia, con un pico de 2.500, así como más de 1.300 reportados en Italia.

A pesar de la recuperación, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos problemas técnicos.