Presentan “KnowMe RD” para transformar la experiencia del turista en RD

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La innovación tecnológica aplicada al turismo fue protagonista durante la III Feria Turismo y Atracciones por Amor a Samaná 2026, donde los emprendedores y especialistas en desarrollo de soluciones digitales Francisco de León y Joaquín Taveras presentaron la aplicación KnowMe RD, una plataforma diseñada para optimizar la experiencia del visitante en la República Dominicana a través de tecnología móvil y recomendaciones inteligentes.

Durante su exposición titulada “Maximizando la experiencia del turista en la era móvil”, los desarrolladores explicaron cómo la transformación digital está redefiniendo la manera en que los viajeros planifican, viven y comparten sus experiencias en los destinos turísticos.

“La tecnología móvil influye hoy en gran parte de las decisiones de viaje. El visitante llega con su teléfono en la mano y espera encontrar información inmediata, recomendaciones confiables y servicios accesibles desde su dispositivo”, explicó De León durante su intervención.

En ese contexto, presentaron KnowMe RD, una aplicación que conecta a los turistas con guías, comercios y proveedores locales verificados, ofreciendo recomendaciones personalizadas, itinerarios inteligentes y herramientas de planificación que abarcan desde el descubrimiento de atractivos hasta la logística de transporte y servicios.

La aplicación integra diversas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del visitante, entre ellas:

· Descubrimiento local, con recomendaciones de lugares auténticos y experiencias fuera de las rutas tradicionales.

· Comunicación simplificada, con herramientas de traducción y fichas informativas para facilitar la interacción con negocios locales.

· Transporte y logística, mediante contactos y rutas optimizadas que reducen la fricción en los desplazamientos.

· Impulso al comercio local, permitiendo que pequeños negocios promocionen sus servicios directamente a los turistas.

El empresario Joaquín Taveras resaltó el papel de la geolocalización para generar experiencias contextuales, como alertas de eventos cercanos, sugerencias culturales o invitaciones a museos y atractivos cuando el visitante se encuentra próximo a ellos.

"La plataforma también contempla alianzas con actores clave del ecosistema turístico, incluyendo hoteles, operadores turísticos, bares, restaurantes, instituciones culturales y organismos gubernamentales, con el objetivo de construir un ecosistema digital integrado para el turismo dominicano, señaló Taveras.

Los expositores enfatizaron que el objetivo final es convertir el alto flujo de visitantes en experiencias memorables y oportunidades económicas para las comunidades locales, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del país como destino turístico inteligente.

¿Por qué surge KnowMe?



El crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana y la rápida digitalización de los viajeros crean el escenario perfecto para soluciones tecnológicas que optimicen la experiencia del visitante.

En 2025 el país cerró con 11.6 millones de turistas, consolidándose como líder del Caribe, con 8.8 millones llegando por vía aérea y 2.8 millones en cruceros, según datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Al mismo tiempo, el comportamiento del viajero ha cambiado drásticamente: más del 70 % de las decisiones de viaje están influenciadas por aplicaciones móviles, 72 % de las reservas se realizan en línea —casi la mitad desde smartphones— y el 66 % de los jóvenes descarga todas las apps necesarias antes de viajar.

Este escenario revela una oportunidad clara: mientras el país recibe cifras récord de visitantes y genera un impacto económico proyectado superior a US$11,318 millones, aún existe una brecha digital que dificulta conectar al turista con experiencias locales en tiempo real.

En este contexto surge KnowMe RD, una plataforma diseñada para integrar información, recomendaciones personalizadas y conexión directa con el país.

Sobre los expositores



Francisco M. De León es licenciado en Contabilidad y Auditoría y posee una maestría en Administración Financiera. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en auditoría externa e interna, con participación en sectores como banca, retail, energía eléctrica, telecomunicaciones, educación, salud y hospitalidad en la región Este del país. Es socio fundador de la firma EKOFINDER.

Por su parte, Joaquín Taveras es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Administración Financiera y un máster en Asesoría Fiscal Internacional (LLM).

Posee más de 18 años de experiencia en el ámbito impositivo y de fiscalidad internacional, con trayectoria en sectores como banca, retail, telecomunicaciones, industria y hostelería. También es socio fundador de EKOFINDER.

Los empresarios afirmaron que con iniciativas como KnowMe RD, se busca contribuir al fortalecimiento del turismo dominicano mediante innovación, conectividad y una mayor integración entre los visitantes y las comunidades locales.