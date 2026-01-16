Las razones por las que la red social X falló en todo el mundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La red social X cayó a nivel mundial este viernes, provocando que millones de usuarios preguntaran las razones de la falla de la plataforma propiedad de Elon Musk.

El periódico Hoy consultó varias fuentes para conocer cuáles fueron las causas que provocaron que X no respondiera.

Downdetector, una página web que informa sobre el estado de servicios populares (internet, redes sociales, bancos, juegos) analizando reportes de usuarios y señales de internet para detectar interrupciones en tiempo real, aregistró un aumento repentino de quejas sobre X.

Esto sugiere una caída masiva de los servidores o fallas internas en la infraestructura de X. Este tipo de interrupciones suelen estar relacionadas con sobrecargas, errores en actualizaciones del sistema o problemas en los centros de datos, aunque hasta el momento la empresa no ha emitido un comunicado oficial detallando el origen del fallo.

Mientras, Reddit, una enorme red social de foros (llamados subreddits) donde usuarios de todo el mundo comparten, discuten y votan contenido sobre casi cualquier tema imaginable, funcionando como un agregador de noticias y una comunidad de intereses específicos.

Según los reportes en Reddit, la falla se habría tratado de una situación interna en los servidores o en la infraestructura de X, lo que provocó que el servicio dejara de responder o fallara al cargar contenido.