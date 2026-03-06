Resident Evil Requiem supera las 5 millones de ventas en una semana

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La desarrolladora de videojuegos, Capcom, anunció hoy que las ventas mundiales de Resident Evil Requiem, lanzado el 27 de febrero de 2026, superaron los 5 millones de unidades.

Resident Evil Requiem es la última entrega de la serie Resident Evil, que celebra su 30.º aniversario este mes. El título logró elevar con éxito la esencia del survival horror al intensificar la interacción entre el miedo intenso y la acción emocionante.

La apertura récord de Requiem fue posible gracias a que Capcom lo lanzó en cuatro formatos; tiene una versión de lanzamiento para Nintendo Switch 2, así como ediciones para PlayStation 5, PC y Xbox Series X. Es visiblemente un gran éxito en Steam, donde acumuló un impresionante pico de 344,124 jugadores concurrentes durante el fin de semana, justo dentro del top 40 histórico de la plataforma.

Además, el título ofrece una nueva experiencia de juego para una amplia base de aficionados a través de múltiples niveles de dificultad que se adaptan a todos, desde principiantes hasta jugadores experimentados, así como permitir a los jugadores cambiar entre perspectivas en primera persona y tercera persona en tiempo real para adaptarse a los estilos de juego individuales de cada jugador.