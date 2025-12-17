UFHEC crea Centro de Alta Tecnología e Inteligencia Artificial para impulsar soluciones a desafíos sociales en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) anunció la apertura del Centro de Alta Tecnología e Inteligencia Artificial (CATIA), una iniciativa que busca desarrollar soluciones que respondan a desafíos sociales en educación, salud, medio ambiente, gestión pública, agricultura, movilidad urbana e industria.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, señaló que CATIA albergará laboratorios especializados en desarrollo de IA, robótica, realidad virtual inmersiva aplicada a la salud, así como una sala de servidores y centro de datos climatizado, diseñados para investigación de alto rendimiento y proyectos interinstitucionales.

Ramirez señaló que “el CATIA permitirá articular esfuerzos con el sector público, privado y organismos internacionales, impulsando la formación de talento altamente especializado y la generación de soluciones tecnológicas aplicadas a los principales desafíos de la República Dominicana”.

Explicó que el centro contempla líneas de trabajo prioritarias como diagnóstico médico asistido por IA, analítica educativa, monitoreo ambiental, agricultura sostenible, ciudades inteligentes y modelos predictivos de riesgo climático.

Indicó que el centro servirá como espacio de práctica e investigación para la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación e Investigación de UFHEC.

Puntualizó que el centro operará bajo un modelo de gobernanza académica que integra investigadores, docentes, estudiantes y representantes del sector productivo, promoviendo proyectos de alta pertinencia social y la formación de talento especializado para las industrias del futuro.

Destacó que con este centro la UFHEC continúa poniendo en marcha su compromiso con la innovación, la investigación aplicada y el desarrollo sostenible del país integrando el conocimiento científico con las necesidades reales de la sociedad.

Esta iniciativa forma parte de un programa de acciones que efectúa la academia para continuar apostando a la vanguardia y la transformación digital en la educación superior dominicana y ejercer un rol de aliado en la construcción de soluciones que impacten positivamente el presente y el futuro de la República Dominicana.