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Telenord realiza exitosa “ Cobertura de Costa a Costa “ durante la Semana Santa 2026

Durante la jornada, Telenord transmitió en vivo reportes sobre el comportamiento de los balnearios.

Telenord

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RAFAEL SANTOS
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San Francisco de Macorís- La empresa de comunicación Telenord culminó con éxito su operativo especial de cobertura correspondiente a la Semana Santa 2026, desarrollado desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

Bajo el concepto de una cobertura total de costa a costa, la planta televisora desplegó un amplio equipo de periodistas, reporteros y personal técnico en distintos puntos del territorio nacional, llevando a la ciudadanía información oportuna y en tiempo real sobre las principales incidencias del asueto.

Durante la jornada, Telenord transmitió en vivo reportes sobre el comportamiento de los balnearios, operativos de prevención, flujo vehicular y situaciones relevantes registradas en diversas provincias del país, contribuyendo así a la orientación y seguridad de la población.

La dirección del medio destacó el compromiso, la entrega y la responsabilidad asumida por todo el equipo humano involucrado en esta cobertura, así como el respaldo constante de la audiencia.

“Una vez más, agradecemos la confianza de nuestros televidentes, quienes nos permiten cumplir con nuestra misión de informar con veracidad y cercanía en momentos de gran importancia para el país”, expresó la dirección de Telenord.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo un servicio informativo ágil, responsable y de calidad, consolidándose como un referente en la región nordeste y en toda la República Dominicana.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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