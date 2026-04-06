Telenord realiza exitosa “ Cobertura de Costa a Costa “ durante la Semana Santa 2026

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís- La empresa de comunicación Telenord culminó con éxito su operativo especial de cobertura correspondiente a la Semana Santa 2026, desarrollado desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

Bajo el concepto de una cobertura total de costa a costa, la planta televisora desplegó un amplio equipo de periodistas, reporteros y personal técnico en distintos puntos del territorio nacional, llevando a la ciudadanía información oportuna y en tiempo real sobre las principales incidencias del asueto.

Durante la jornada, Telenord transmitió en vivo reportes sobre el comportamiento de los balnearios, operativos de prevención, flujo vehicular y situaciones relevantes registradas en diversas provincias del país, contribuyendo así a la orientación y seguridad de la población.

La dirección del medio destacó el compromiso, la entrega y la responsabilidad asumida por todo el equipo humano involucrado en esta cobertura, así como el respaldo constante de la audiencia.

“Una vez más, agradecemos la confianza de nuestros televidentes, quienes nos permiten cumplir con nuestra misión de informar con veracidad y cercanía en momentos de gran importancia para el país”, expresó la dirección de Telenord.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo un servicio informativo ágil, responsable y de calidad, consolidándose como un referente en la región nordeste y en toda la República Dominicana.