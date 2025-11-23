Cómo saber si tu televisor cuida de ti y del planeta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cuando elegimos un televisor, solemos fijarnos en el tamaño, la resolución o el diseño. Pero hay otro detalle, menos visible, que dice mucho sobre la calidad del producto y el compromiso de la marca con el medio ambiente y con las personas: sus certificaciones.

Detrás de cada pantalla, también hay un compromiso con la innovación responsable, la salud del usuario y el cuidado del planeta. Por eso, los televisores de Samsung cuentan con certificaciones internacionales que avalan su calidad, sostenibilidad y desempeño, garantizando una experiencia superior para los consumidores.

“En Samsung creemos que la tecnología debe mejorar la vida de las personas sin comprometer el futuro del planeta. Cada certificación que recibimos refleja nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad”, afirmó Felipe Rabat, Vicepresidente de Samsung para la región de Centroamérica, el Caribe, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

En Samsung, cada televisor pasa por rigurosos procesos de evaluación de organismos internacionales que garantizan que no solo se vea bien, sino

Más que una pantalla, una elección consciente que también se fabrique de forma responsable, cuide tu salud visual y reduzca su impacto ambiental.

Estas son algunas de las certificaciones que respaldan a los televisores Samsung y lo que significan en tu día a día:

1. EPEAT Silver: tecnología con menor huella ambiental

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) es una certificación internacional que evalúa el impacto ambiental de los productos electrónicos.

Un televisor con EPEAT Silver significa que cumple con estrictos criterios de eficiencia energética, materiales reciclables y reducción de sustancias peligrosas. En otras palabras, consume menos, dura más y contamina menos.

2. Pantone Validated: colores que el ojo reconoce como reales

La certificación Pantone Validated asegura que los colores que ves en pantalla se reproducen con la máxima fidelidad posible, tal como fueron pensados por diseñadores, fotógrafos o cineastas.

Gracias a esta validación, los televisores Samsung ofrecen colores más naturales, precisos y consistentes, acercando la experiencia del espectador a la intención original del creador.

3. The Carbon Trust: compromiso con un futuro más verde

La organización The Carbon Trust certifica que los productos de Samsung reducen su huella de carbono durante todo su ciclo de vida —desde la fabricación hasta el reciclaje—.

Esto refleja el esfuerzo de la compañía por disminuir las emisiones de CO₂ y avanzar hacia una economía más sostenible.

4. SGS: rendimiento y fiabilidad comprobados

SGS, una de las compañías líderes en certificaciones y pruebas a nivel mundial, valida que los televisores Samsung cumplen con altos estándares de calidad, durabilidad y seguridad.

Esto significa que cada componente ha sido probado para ofrecer rendimiento confiable y larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.

5. TÜV Rheinland: cuidado de la vista y bienestar del usuario

Los televisores Samsung también cuentan con certificaciones de TÜV Rheinland, que garantizan bajos niveles de luz azul, reduciendo la fatiga ocular sin sacrificar brillo ni color.

Así, puedes disfrutar tus series, juegos o películas con una experiencia visual más cómoda y saludable.

Estas certificaciones reflejan el esfuerzo constante de Samsung por desarrollar productos que combinan tecnología avanzada, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente. Con cada nuevo televisor, la compañía reafirma su liderazgo en innovación sostenible y su compromiso con un futuro más consciente.