Tendencias de Fin de Año 2025: turismo interno para vacacionar en familia

Diciembre es el mes para compartir con nuestros seres queridos y tomar un descanso para terminar el año. Para este 2025, en las preferencias de viaje de los dominicanos se evidencia el deseo de disfrutar en familia, por lo que buscan destinos dentro del país para sus vacaciones.

De acuerdo con investigaciones para finales de 2025 e inicios de 2026, en República Dominicana, el cerca del 45% de todas las búsquedas domésticas en Airbnb son realizadas por grupos, y casi el 30% por familias, demostrando el interés en disfrutar de las vacaciones dentro del país e impulsar el turismo local.

En cuanto a las reservas, el casi la mitad de los grupos planea una estadía de entre 2 y 6 noches, mientras que entre las familias, un casi 40% buscan estancias de esta misma duración .

El Director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, manifesto que “en Airbnb, nos alegra ver cómo cada vez más dominicanos eligen explorar nuevas regiones de su propio país, ayudando así a diversificar la economía turística y que más comunidades puedan beneficiarse del turismo local”.

Tendecias 2025

La tendencia para fin de año son los viajes de dominicanos en grupo. Los adultos mayores también buscan celebrar el fin e inicio de año vacacionando, según datos internos de Airbnb. Del porcentaje de búsquedas correspondientes a dominicanos mayores de 60 años, más del 50% considera el turismo local.

Los adultos mayores optan por vacaciones de largas duración, con un caso 60% buscando estadías de menos de 7 a 28 noches .

Las festividades de fin de año son la época ideal para compartir no sólo con nuestros seres queridos, sino para también disfrutar de todas las opciones vacacionales que ofrece nuestro país, reconectar con nuestras raíces y compartir toda la rica cultura que nos rodea.