: Tendencias de moda que marcarán el concierto de Bad Bunny en RD

A diferencia de años anteriores, los conciertos en República Dominicana se han convertido en un espacio ideal para mostrar estilos y el gusto por la moda.

El público procura acudir con las tendencias que marcan los artistas de acuerdo a la temática de la música o la gira en particular.

Sin embargo, hay decisiones de estilo que no son las más adecuadas; en Moda HOY pódcast te damos recomendaciones de cuáles piezas puedes utilizar para este concierto tan esperado.

Opta por llevar lino suave, shorts, pañuelos, transparencias, top con camisa anudada, llevar el traje de baño como blusa, gorro de paja, camiseta de tirantes, zapatos bicolor, estampado tropical y colores que representen la bandera puertorriqueña.

Sin olvidar que algunos detalles pueden hacerte pasar un mal rato, como son:

1— La selección de escotes profundos o de alta exposición. La emoción y el movimiento constante a ritmo de la música podrían ocasionar accidentes de vestuario.

2— Llevar niños. Los conciertos no son espacios considerados por la música, no tan solo por la letra de algunas canciones, sino por la falta de seguridad a la que se exponen.

3— Acudir con bolsos de gran tamaño. Además del riesgo de una posible pérdida, los controles de seguridad en los conciertos suelen ser estrictos y podrían dificultar el avance de otros asistentes durante las largas filas.