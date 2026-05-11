El trabajo invisible de las enfermeras que sostiene los hospitales

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Son quienes te reciben en emergencias, toman tus signos vitales, administran medicamentos, acompañan procedimientos y, muchas veces, se convierten en el primer contacto entre el paciente y el sistema de salud.

Si alguna vez has visitado una clínica u hospital, seguramente has estado bajo el cuidado de un enfermero o enfermera.

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, fecha que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada pionera de la enfermería moderna y conocida como “La Dama de la Lámpara”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Nightingale fue una reformadora social y filósofa que sentó las bases de esta profesión, impulsando cambios en la atención sanitaria y en la formación del personal de enfermería.

Un rol clave en los sistemas de salud

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región de las Américas hay aproximadamente 9 millones de profesionales de enfermería, quienes representan más del 56 % de los recursos humanos en salud.

La OMS destaca que la enfermería no solo impacta directamente en la atención de pacientes, sino también en el desarrollo social y económico. La formación de enfermeras y enfermeros fortalece las comunidades, mejora el acceso a servicios sanitarios y contribuye a la productividad económica.

Además, el organismo resalta que las mujeres representan alrededor del 70 % de la fuerza laboral sanitaria mundial, aunque ocupan solo el 25 % de los puestos de alta dirección, por lo que fortalecer la enfermería también se vincula a una mayor equidad de género dentro del sector salud.

Otro aporte importante es el ahorro en costos médicos. Según la OMS, existe evidencia de que clínicas lideradas por profesionales de enfermería pueden ser igual de efectivas que otros modelos de atención, además de generar altos niveles de satisfacción en pacientes.

Áreas en las que trabajan

De acuerdo con MedlinePlus, los profesionales de enfermería pueden desempeñarse en distintas especialidades, entre ellas: