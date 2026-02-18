¿Tradición o formalidad? Lo que pocos saben sobre las ofrendas florales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las ofrendas florales son un gesto solemne que se acostumbra depositar ante monumentos y en fechas conmemorativas como muestra de agradecimiento o reconocimiento. Según el motivo, pueden elaborarse en flores o en coronas de laureles, aunque estas últimas suelen sustituirse por hojas similares debido a la dificultad de manejo.

En muchos casos, según el portal Funeral.com los arreglos se diseñan para semejar la bandera de la ciudad o de la institución que los ofrece, y corresponde a las autoridades realizar estos homenajes en nombre de la comunidad.

Protocolos y dificultades

La correcta elaboración de las ofrendas depende de instrucciones precisas a los proveedores florales. Cuando estas no se cumplen, pueden surgir inconvenientes: arreglos demasiado grandes, coronas mal sujetas al trípode o incluso flores pintadas con materiales que resultan incómodos en el ambiente.

Ofrenda floral. José de León.

El uso de trípodes también genera debate. Lo ideal es que estén disponibles en el lugar del homenaje para que las autoridades enganchen la ofrenda floral, evitando arreglos con trípode incorporado que resultan antiestéticos y poco prácticos.

Entre tradición y publicidad

Las ofrendas florales en actos oficiales suelen ser entregadas por autoridades en nombre de la ciudadanía. Sin embargo, en ocasiones empresas privadas han participado con arreglos que incluyen su marca, lo que genera controversia al interpretarse como un gesto publicitario en un acto solemne.

Un ejemplo similar se ha visto en ceremonias de despedida de figuras públicas, donde algunas compañías han enviado ramos con logotipos elaborados en flores, lo que desvirtúa el carácter de homenaje y se percibe más como una estrategia de visibilidad.

Significado cívico

Ya sean sencillas, con los colores de una bandera o en forma de corona de laureles, las ofrendas florales representan un homenaje colectivo a héroes, fundadores y personajes que marcaron la vida de una comunidad. Su valor radica en la solemnidad y el respeto, más allá de cualquier interés comercial.