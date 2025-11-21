Las trampas más comunes del Viernes Negro: cómo identificarlas y ahorrar de verdad

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Viernes Negro ya está aquí y, con él, la emoción por aprovechar ofertas. Pero también aumentan las trampas que pueden hacerte gastar de más o caer en estafas. Para que realmente ahorres, aquí te dejamos una guía práctica para identificar los riesgos más comunes.

Ofertas falsas

Aunque es ilegal, muchas tiendas inflan los precios semanas antes del Viernes Negro para luego simular grandes descuentos.

Recomendación: compara precios con tiempo. Verifica el precio original del producto en la web de la tienda y analiza si el “descuento” es real.

Compras impulsivas

El ambiente de ofertas puede llevarte a comprar cosas que no necesitas.

Consejo: haz una lista antes de salir y ajústate a ella. Evitas gastos innecesarios y compras por emoción.

Estafas en línea

Durante estas fechas aumentan las ciberamenazas como phishing, vishing y sim swapping:

Phishing: correos o enlaces falsos para robar datos.

Vishing: llamadas fraudulentas.

Sim swapping: duplicado de tu tarjeta SIM para acceder a tus cuentas.

Recomendaciones de ciberseguridad:

No te precipites ni compres desde enlaces sospechosos.

Desconfía de precios “demasiado buenos para ser verdad”.

Revisa errores gramaticales en las páginas.

Evita webs que no muestran dirección física, teléfono o correo de contacto.

Presión psicológica del “ahorro”

Frases como “solo quedan 2 unidades” o “últimas horas” pueden empujarte a gastar más de lo planeado.

Consejo: define tu presupuesto y mantén claras tus necesidades reales.

Ofertas relámpago dudosas

No todo lo que aparece como oportunidad lo es.

En el Black Friday es común ver productos electrónicos de marcas desconocidas o de baja calidad. Suelen parecer una ganga, pero pueden fallar rápido o venir sin funciones clave.

Consejo: investiga la marca y el modelo antes de introducir tu tarjeta..