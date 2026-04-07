¿Cómo transformará Seguridad 1311 el respaldo hacia los oficiales de seguridad privada?

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En un sector tradicionalmente enfocado en protocolos y vigilancia, la empresa Seguridad 1311 impulsa un cambio de enfoque al colocar al oficial de seguridad privada en el eje de su modelo operativo.

Así lo expresó su gerente general, Aristides Salcedo, quien sostiene que “no hay seguridad de calidad sin dignidad para el oficial que la garantiza”, al destacar que el servicio comienza por el bienestar del personal.

Para Salcedo, el recurso humano representa el pilar fundamental de la empresa. Señala que, más allá de la tecnología o los procesos, es el oficial quien transmite confianza y responde ante cualquier situación.

“No se puede exigir compromiso sin demostrar compromiso con ellos”, afirmó, al resaltar que estos colaboradores arriesgan su integridad diariamente y merecen condiciones laborales justas.

El ejecutivo explicó que dignificar la labor implica reconocer al oficial como un profesional, con acceso a beneficios reales y condiciones transparentes.

Entre las medidas implementadas, destacó que la empresa no descuenta el uniforme a los empleados y garantiza pagos oportunos, incluso adelantándolos cuando coinciden con fines de semana.

Además, enfatizó la importancia de crear canales efectivos de comunicación, donde el personal pueda expresar inquietudes y recibir respuestas oportunas.

Uno de los elementos diferenciadores del modelo es el acompañamiento constante al colaborador. Según explicó Salcedo, cada región cuenta con apoyo de Recursos Humanos, y los oficiales tienen acceso directo a la alta gerencia.

Este esquema busca fortalecer la confianza interna y garantizar que cada empleado se sienta respaldado dentro de la organización.

La empresa también ha extendido su enfoque humano al entorno familiar de sus colaboradores. Entre las iniciativas destacan la entrega de juguetes a hijos de empleados y sorteos de bonos durante la Navidad.

Estas acciones, según Salcedo, buscan fortalecer el sentido de pertenencia y reconocer el sacrificio que implica la labor de seguridad privada.

Con este modelo, Seguridad 1311 procura cambiar la percepción de la industria, apostando por la profesionalización y el reconocimiento del oficial como actor esencial.

La empresa reafirma así su compromiso con una gestión que combine eficiencia operativa con respeto, cercanía y dignidad laboral, en un sector clave para la seguridad ciudadana.