Transfusión lanza nueva música tras 25 años sin grabar

Santo Domingo, RD.- Tras más de dos décadas sin lanzar material inédito, la emblemática banda dominicana Transfusión marca su esperado regreso a la escena musical con el estreno de su nuevo sencillo “Vamo’ a fluir”, disponible desde ayer jueves en todas las plataformas digitales.

La agrupación, integrada por Héctor Aníbal Estrella (voz líder), Rigo Zapata (fundador, director y bajista), Alfio Lora (tecladista y productor) y Jean Pimentel (baterista y coproductor) retoma su camino creativo luego de 25 años sin grabar música nueva, apostando a una propuesta fresca, sin perder la esencia que los convirtió en referentes del reggae fusión en República Dominicana.

“Este regreso no nace de la nostalgia, nace de la necesidad de volver a decir algo. Transfusión tenía música pendiente con su público”, expresó Héctor Aníbal.

El proceso de retorno comenzó con una decisión estratégica: regrabar las canciones del primer disco, un trabajo que marcó una época en la música alternativa dominicana. La banda optó por realizar ‘remakes’ y lanzará nuevos temas en lo adelante.