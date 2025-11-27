¿Cómo se transmite el chikungunya? Lo que debes saber

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La chikungunya es una enfermedad viral presente en países de clima tropical con abundantes lluvias, mayoritariamente en continentes como África, Asia y América.

¿Qué es la chikungunya?

La chikungunya es una enfermedad vírica del tipo alfavirus que fue descubierta en 1952 en Tanzania. Su extraño nombre corresponde a una palabra del idioma Kimakonde que quiere decir doblarse, uno de los síntomas típicos que presentan los pacientes con el virus, que tras sufrir severos dolores articulares se doblan para reducir el malestar.

Se trata de una condición febril cuyos síntomas duran entre 2 y 5 días. El tratamiento consiste en reposo y en la ingesta de medicamentos para combatir los síntomas y mejorar la disposición del paciente.

¿Cómo se transmite la chikungunya?

La chikungunya es una enfermedad muy similar al Dengue, que se transmite por la picadura infectada de los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus.

La presencia de estos insectos en poblados y grandes ciudades se ha convertido en un problema de salud, por ello resulta primordial aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar su proliferación y con ello reducir la posibilidad de sufrir de las enfermedades víricas que transmiten.

¿Se trata de una enfermedad peligrosa?

La chikungunya o chikunguña es una enfermedad para la que no existe tratamiento o vacuna, sin embargo sus síntomas son intensos y molestos para el paciente, quien debe tomar medicación para reducir el malestar de la fiebre, la diarrea o los vómitos.

En general, se trata de una condición que no representa mayores peligros si es atendida a tiempo y siempre y cuando el paciente repose de forma adecuada y aumente su hidratación para combatir los efectos de la diarrea o el vómito.