Día Mundial del Transporte Sostenible: ¿Cómo puede transformar la vida en las ciudades?

El transporte mueve a las personas, sostiene el comercio y empuja el crecimiento económico. Pero también es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero genera a nivel global.

Encontrar el equilibrio entre movilidad y sostenibilidad es uno de los grandes desafíos actuales, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además de conectar ciudades y facilitar el traslado de mercancías, la ONU recuerda que un sistema de transporte sostenible puede impulsar avances en áreas clave: reducción de desigualdades, empoderamiento de la mujer, disminución de la pobreza y acciones frente al cambio climático.

Cada 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Transporte Sostenible, una fecha creada por la Asamblea General para resaltar el papel de infraestructuras seguras, accesibles y asequibles en el desarrollo de los países. La ONU subraya que sin transporte eficiente no hay integración económica, ni bienestar social ni posibilidad de cooperación internacional real.

Curiosidades sobre la huella ambiental

La huella de carbono anual promedio por persona en el mundo es de 5.9 toneladas.

Vivir sin automóvil puede reducir esa huella hasta en 3.6 toneladas por año.

Cambiar un vehículo tradicional por uno eléctrico reduce, en promedio, 2 toneladas de emisiones anuales.