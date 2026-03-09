Trayectorias inspiradoras: Seis dominicanas líderes en emprendimiento, educación y moda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del *Día Internacional de la Mujer*, seis dominicanas han sido destacadas por su liderazgo y aportes en distintos ámbitos profesionales, sociales y empresariales tanto en la República Dominicana como en la diáspora.

Las protagonistas de esta iniciativa son Darilyn Aquino, Stephanie Cabral, Maxi Feliz, Maritza Rosado, Rita de la Rosa y Arisleyda García, quienes desarrollan proyectos que promueven el emprendimiento, la educación, la inclusión social y el desarrollo cultural.

Trayectorias profesionales

La abogada y empresaria Darilyn Aquino, radicada en España desde hace 19 años, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito jurídico y empresarial. Es políglota, escritora y conferencista internacional. Ha publicado varios libros sobre crecimiento personal y estrategia empresarial, entre ellos El libro de los negocios rentables, Yo apuesto a mí, Nací para más y Cuando la vida te desafía. En 2025 fue reconocida en el Ranking Favikon como número uno en Estrategia Empresarial en España.

Por su parte, Stephanie Cabral se ha consolidado en el sector inmobiliario internacional. Es licenciada en Gerencia y Negocios Internacionales, posee un MBA y es fundadora de The Cabral Group Foundation. Además, es autora del libro Huellas de influencia y creadora de contenido digital con más de 180 mil seguidores. Su empresa se integró en 2020 a Exp Realty, una de las compañías inmobiliarias de mayor crecimiento en Estados Unidos.

En el ámbito social destaca Maxi Feliz, abogada y comunicadora dominicana radicada en Nueva York. Su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos de las personas neurodivergentes y en la promoción de la educación inclusiva. Realizó una investigación jurídica sobre los derechos de las personas dentro del espectro autista en la República Dominicana y ha acompañado a numerosas familias en procesos de orientación educativa. Fue reconocida por Telemundo como “Mujer Imparable”.

Emprendimiento y creatividad

Otra de las figuras destacadas es Maritza Rosado, fundadora y directora ejecutiva de Mary Rose Organic, empresa dedicada a la elaboración de productos naturales para el cuidado facial y capilar. Originaria de Los Alcarrizos, emigró a Estados Unidos en 1994 y desarrolló su proyecto empresarial luego de superar una etapa personal difícil. Actualmente también impulsa iniciativas sociales y ofrece talleres gratuitos para promover el emprendimiento femenino.

En el sector de la moda sobresale Rita de la Rosa, diseñadora dominicana con trayectoria internacional. Inició su carrera en Puerto Rico y posteriormente lanzó su línea Rosemary Design en Miami, donde diseñó para reconocidas figuras del entretenimiento. Actualmente dirige Ashkaya Designers and Tailors, atelier establecido en Nueva York que ha logrado posicionarse en el competitivo mercado de la moda.

También figura Arisleyda García, diseñadora y emprendedora nacida en el sector Capotillo de Santo Domingo. Tras emigrar a Estados Unidos completó estudios superiores, incluyendo un MBA, y amplió su formación en diseño y marroquinería en Europa. Actualmente desarrolla su marca ArisG, dedicada a la elaboración artesanal de bolsos. En 2025 fue reconocida por la revista Emprendedoras Latin USA y recibió el premio Viva la Mujer por su aporte al emprendimiento latino.

Reconocimiento al liderazgo femenino

Las trayectorias de estas seis dominicanas reflejan el creciente protagonismo de la mujer dominicana en distintos sectores profesionales y empresariales, así como su impacto en comunidades tanto dentro como fuera del país.

El reconocimiento busca resaltar el aporte del liderazgo femenino dominicano en áreas como el emprendimiento, la educación, la inclusión social, la moda y el desarrollo empresarial, contribuyendo a proyectar el talento nacional en escenarios internacionales.