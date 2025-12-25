Tres formas de celebrar la Navidad y salir de la zona de confort

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

La Navidad es, por tradición, una época asociada al hogar, la familia y los rituales que se repiten año tras año. Sin embargo, cada vez más personas optan por romper con lo establecido y vivir estas fechas desde nuevas experiencias, apostando por planes que combinan descanso, descubrimiento cultural y bienestar. Desde la comodidad de la ciudad hasta destinos internacionales o playas paradisíacas, estas son tres opciones para celebrar una Navidad diferente.

1. Navidad sin preocupaciones en hoteles de la capital

Para quienes desean mantenerse en la ciudad pero alejarse de la logística que implican las celebraciones tradicionales, los hoteles de la capital se han convertido en una alternativa atractiva. Cenas especiales de Nochebuena y Navidad, ambientes cuidadosamente diseñados y propuestas gastronómicas pensadas tanto para familias como para parejas permiten disfrutar de las festividades sin el estrés de la organización.

Esta modalidad ofrece una experiencia íntima y elegante, donde los asistentes sólo deben concentrarse en compartir y celebrar, mientras el personal especializado se encarga de cada detalle. Una opción ideal para quienes buscan comodidad, tranquilidad y un ambiente festivo sin salir de Santo Domingo.

2. Viajar y descubrir una Navidad en otra cultura

Salir del país durante las fiestas navideñas es una tendencia en crecimiento. Destinos como Colombia, actualmente muy en boga entre los viajeros dominicanos, ofrecen la posibilidad de vivir una Navidad distinta, marcada por nuevas tradiciones, paisajes urbanos llenos de luces y una propuesta cultural vibrante.

Celebrar estas fechas en otro país permite conectar con climas más frescos, recorrer ciudades históricas y compartir experiencias únicas con familia o amigos. Es una invitación a ampliar horizontes y resignificar la Navidad desde el encuentro con otras culturas, sabores y costumbres.

3. Sol, playa y lujo, una Navidad diferente en el Este del país

Para quienes no conciben la Navidad sin calor, mar y paisajes naturales, el Este dominicano continúa posicionándose como una opción privilegiada. Punta Cana, y más recientemente Miches, ofrecen escenarios ideales para combinar descanso, celebración y exclusividad.

En Miches, la reciente apertura de un nuevo resort amplía la oferta turística de la zona. Los hoteles de la Hyatt Inclusive Collection, como Dreams y Secrets Playa Esmeralda, brindan la posibilidad de disfrutar de una Navidad frente al mar, con servicios todo incluido, gastronomía variada y experiencias diseñadas para parejas y familias que buscan celebrar sin renunciar al confort.

Una invitación a reinventar las fiestas

Salir de la zona de confort en Navidad no implica abandonar el espíritu festivo, sino encontrar nuevas formas de vivirlo. Ya sea en la ciudad, en otro país o frente a una playa paradisíaca, estas alternativas invitan a transformar la celebración en una experiencia memorable, adaptada a los estilos de vida actuales y al deseo creciente de vivir momentos significativos.