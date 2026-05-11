El truco casero que ayuda a sacar ratones sin usar veneno

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En muchos hogares, la presencia de ratones se convierte en un problema difícil de controlar. Tradicionalmente se han utilizado venenos y trampas, pero existen alternativas naturales que permiten mantenerlos alejados sin recurrir a productos químicos peligrosos.

Uno de los métodos más sencillos y accesibles es el uso de cebolla fresca. Su olor intenso actúa como un repelente natural que incomoda a los roedores, obligándolos a retirarse de los espacios donde se percibe. Para que sea efectivo, se recomienda colocar trozos de cebolla en rincones oscuros, detrás de electrodomésticos o en los lugares donde se sospecha que transitan los ratones. Es importante renovar los pedazos cada dos días y mantenerlos fuera del alcance de mascotas, ya que también puede resultar dañino para ellas.

Otra opción natural es la presencia de narcisos en el hogar. Esta planta contiene compuestos como alcaloides y licorina, que resultan tóxicos y desagradables para los ratones. Su aroma, combinado con los químicos presentes en bulbos y hojas, crea una barrera natural que evita que los roedores se acerquen.

Además de estos remedios, se pueden potenciar los resultados combinando la cebolla con hojas de laurel, clavos de olor o pimienta de cayena, ingredientes que refuerzan el efecto repelente.