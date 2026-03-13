UAPA celebra su mayor graduación: 1,985 nuevos profesionales para el futuro del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la presencia de la rectora Alejandra Hernández Acosta y autoridades académicas, la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) celebró su Septuagésima Sexta Graduación Ordinaria en la que entregó al país, 1, 985 profesionales de Grado ( 1, 208) y Posgrado (777), considerada la promoción de mayor cantidad de graduandos en la historia de la casa de altos estudios fundada hace 31 años como pionera en educación a distancia. Con ellos suman 55, 380 egresados.

En la investidura estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badías, quien resaltó el modelo educativo de la Universidad como innovador en la formación de profesionales; ´´Hoy ya no es necesario estar en un mismo lugar para estudiar y aprender´´,

En las palabras de bienvenida la rectora Alejandra Hernández Acosta, luego de mostrar su orgullo por los nuevos profesionales, se refirió al modelo educativo de la academia, el cual asume como un componente complementario en un proceso estratégico transversal de introducción de la dimensión internacional e intercultural en el conocimiento institucional; ´´ cada título representa una historia de disciplina , de sacrificios y de sueños que encontraron en nuestra oferta educativa el mejor camino para hacerse realidad ´´.

´´Hoy nos sentimos profundamente complacidos de entregar a la sociedad 1,985 nuevos profesionales en las diferentes áreas, con los cuales alcanzamos un total de 55,380 egresados formados para la paz y el progreso, ellos son nuestro máximo orgullo´´, expresó la líder académica.

La oradora invitada fue Darys Estrella Mordán experta en mercado de valores, consultora internacional, conferencista y autora del libro ´El hierro que forjó a la Dama ´, pronunció un discurso esperanzador para los flamantes profesionales, donde resaltó la diferencia entre ser importante y ser útil´´.

´´ La importancia de alimenta del ego, de lujos y es frágil y se olvida. Es mucho mejor ser útil, ya que es la capacidad de resolver y aliviar la carga del otro, de transformar una comunidad y un país ‘expresó la oradora, al tiempo de exhórtales a los graduandos a demostrar que son útiles y a luchar por sus sueños.

La entrega de los títulos estuvo a cargo de la rectora, acompañada de las vicerrectoras académica y de postgrado, Vilma Díaz Cabrera y María Regina Tavares y la juramentación. También la directora de Registro Alexandra Ventura.

Una de las novedades de la investidura fue la primer cohorte de la Maestría en Derecho Laboral y Procesal Laboral con 17 magísteres, así como Altagracia Soriano y Tania Francisco, ambas con discapacidad visual se graduaron en Maestría en Intervención Psicopedagógica . Además, Evangelina Abreu, Alba Lissanny De La Cruz, Sidney Peralta y Luis Manuel Sánchez con discapacidad motora, se invistieron en Maestria en Terapia Familiar, Ingenieria en Software y Psicología. Todos por su ejemplo de superación fueron ovacionados por sus compañeros y los presentes.

Luego de la juramentación de la promoción se reconocieron los más destacados por escuelas: Wally Nasser Hasbun ( Escuela Ciencias Jurídicas y Políticas / Licenciatura en Derecho); Alcides Inocencio Espinosa ( Esc. Negocios y Turismo / Administración de Empresas ; Miwaldy Vargas Frías ( Esc. Ciencias de la Salud y Psicología / Psicología Clínica ). Y Evangelina Abreu, con discapacidad motora recibió su tercer título en la institución, en la Maestría en Psicología Clínica.

Asimismo, Carlos Emilio Cerda ( Esc. De Posgrado/ maestría en Educación Inicial ) y Darlin de Jesús Placencia Rosario, de ingeniería en Software fue el de la Escuela de Ingeniería y Tecnología y el más destacado de toda la promoción 76,con el grado Summa Cum Laude . Darlin pronunció el discurso en nombre de sus compañeros.

Todos los reconocidos recibieron placas de reconocimientos y anillo de graduación, por los méritos alcanzados.

Total de graduandos que recibieron honores : 166 Cum Laude, 43 Magna Cum Laude y 1 Summa Cum Laude , para un total de 210 . Las mujeres en cantidad aventajaron a los hombres con 1, 437 para un porcentaje de 72. Los hombres 548 para un 28% , para un total de 1, 985 .

La mesa de honor estuvo integrada por los miembros del Consejo Académico, la presidenta de la Junta de Directores, doctora Mirian Acosta; los invitados especiales el Reverendo padre Isaac García , rector de la Universidad Católica Nordestina; presbítero Avelino Reyes González , rector de la Universidad Católica del Este y la Alcaldesa de Santo Domingo Este, Angela Henríquez, entre entre otros presentes en la concurrida ceremonia efectuada en el Centro de Convenciones del puerto de Sansouci,

La UAPA se fundó el 14 de enero de 1995, cuenta con sede en Santiago, recintos en Santo Domingo y Nagua, así como Oficinas en la Región Sur y Este del país. Además, cuenta con Oficinas de Apoyo a nivel internacional en los Estados Unidos y Europa.