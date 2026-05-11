UAPA presenta la IV Feria Dominicana Innova 2026: Un espacio para la creatividad y el emprendimiento

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SANTIAGO.- Con un calendario de actividades académicas, la Universidad UAPA, a través de su Vicerrectoría de Planificación, y Calidad , celebrará la IV Feria Universitaria ´Dominicana Innova 2026 ´´ del 11 al 29 de mayo en modalidad virtual con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT).

El encuentro integrado por conferencias, paneles, talleres y charlas, contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales que abordarán temáticas enfocadas en la innovación, el talento humano y el emprendimiento tecnológico.

´´ La universidad invita a la sociedad a ser protagonista de la innovación, impulsando la creatividad, la tecnología y el talento humano, como motor de transformación y desarrollo sostenible´´, expresó Randolph Morillo vicerrector de Planificación y Calidad.

La jornada iniciará el lunes 11 de mayo a las 10 :00 de la mañana, con la conferencia de apertura ´´ Humanizar el futuro del trabajo ´a cargo del doctor Ray Campos, director de Postgrado en Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad de Costa Rica. El martes 13 la conferencia ´´ Diseño de experiencias centradas en el usuario ´´ con la especialista Isabel Jerez.

Para el miércoles 13 se desarrollarán dos actividades a las 10 :00 AM a 5:00 PM . La primera será el taller ´´ Ingeniería de prompts : Optimizando resultados con IA´´, a cargo del experto Moisés Mayet, y la segunda ´´ Ansiedad y emprendimiento : Como tomar decisiones en entornos de incertidumbre´´ con la disertación Sonia Colombo, de la ICC y CEO de Perfiles y Competencias .

La Feria Dominicana Innova, para el sábado a las 10:00 AM a través de canal de YouTube y demás plataformas de la Universidad, realizara el panel ´´ Transformación digital con IA, y desarrollo del capital en entornos inteligentes ´´ con la participación de Hansi Laste Sierra ( CECAR de Colombia), Zoila Morales ( Universidad UAPA), Carolina Salas (Consultora organizacional ) y Claudia Ureña ( Mercadologa), conforme a las informaciones del ingeniero Morillo .

Asimismo, el lunes 18 se realizará el taller ´´ Upskilling y riskilling del talento humano´´ , con la abogada Anhais Ävila .

En tanto el 22 de mayo, en horario de las 10:00 pm se efectuará el panel ´Gestión del capital humano : Estrategias de escucha para optimizar el clima organizacional ´´, bajo la responsabilidad de Ana Carolina Peña ( Experience Support , P&P Human Resources) y Belissa Espinal Quesada (Team Coordinator, P&P Human). Ese mismo día, en horario de 5:00 de la tarde, la doctora Reyna Hiraldo, directora del Centro de Capacitacion Profesional de la UAPA (UCAP), dictará la charla ´´ Uso ético de la inteligencia artificial en los negocios´´.

Otras charlas serán ´´Onboarding innovador: Claves para una integración efectiva del talento´´ con la disertación de Rosabelle Pérez Pellerano, que será a las 10:00 AM. Además, de charla ´´ Liderazgo transformador para la innovación y el cambio organizacional ´´ a cargo de Margue Arquino, en horario de 5 de la tarde . Ambas actividades serán el lunes 25 del mes de mayo, en las distintas plataformas de la casa de altos estudios.

Para el cierre de la IV Feria Universitaria, se entregarán reconocimientos, en celebración de la innovación y la mejora continua de los colaboradores de la universidad, pionera en educación a distancia virtual del país. La ceremonia será a las 10 AM . En tanto, a las 5;00 de la tarde, se desarrollará el taller ´´ Emprendimientos digital con Design Trinking y creatividad potenciada por IA generative´´ con Giancalos Mañón, CEO AVANZA ).

La Feria Dominicana Innova cuenta con el respaldo de: MESCYT, Gabinete de Innovación, OGTIC, LID, Vicerrectoría de Planificación, Innovación y Calidad, Departamento de Innovación, Centro Universitario de Emprendimientos (CUDE) y el Departamento de Gestión del Talento Humano.