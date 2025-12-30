UAPA presenta sus memorias 2025 con grandes logros en la educación superior

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como un año exitoso y centrado en el participante, la rectora Alejandra Hernández Acosta de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA ) calificó la gestión desarrollada por su equipo en el 2025 en la sede y recintos.

En el acto de rendición de cuentas con la presencia de miembros de la Junta de Directores y del Consejo Académico, la líder académica agradeció a los vicerrectores los logros alcanzados que dieron como resultado un gran año para la casa de altos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que coincidieron con la celebración del trigésimo aniversario de la universidad pionera en educación a distancia virtual del país .

´Esta gestión ha sido centrada completamente en el participante y muestra de ello es que el 87% recomiendan la Universidad y eso obedece a las resoluciones que favorecen a los estudiantes, a varias innovaciones como un curriculum adaptado a las necesidades de los uapianos y la sociedad dominicana´. Todos los procesos estuvieron sujetos a los lineamientos que nacieron de la Junta de Directores. ´, explicó la también vicepresidenta alterno Caribe de la UDUALC .

A los logros se sumaron los Premios LatanDigital 2025, Premio Iberoamericana García Areito a Miriam Acosta ( organizado por AIESAD); Premio de los participantes en la Competencia Nacional de Emprendimiento, organizado por el MESCYT; Premio PREIET por la investigadora Hildania López; Premio Excelencia Magisterial a Yanet Jiminián ( organizado por la Presidencia de la República y el MESCYT), entre otros.

Además, los acuerdos internacionales, la movilidad académica, todos enfocados en los participantes, acorde a las explicaciones de la académica.

Asimismo, la UAPA recibió reconocimientos de la sociedad dominicana y la extranjera con distinciones de la Asociación Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP), de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDAUALC), de la Catedral Santiago Apóstol en sus Fiestas Patronales, y otros más.

De su lado, Mirian Acosta presidenta de la Junta de Directores, resaltó la gestión de la Alejandra Hernández Acosta; ´´ estamos acostumbrados a ver estos niveles de logros en las rendiciones de cuentas y felicito a todos colaboradores para alcanzar esta meta y presentar estos resultados ´´.

El encuentro celebrado en el Auditorio Central, también expresaron parabienes para el personal, los miembros de la Junta, Ángel Hernández y Fernando Hernández, quienes resaltaron a los operativos, así como a los profesionales extranjeros que laboran en la UAPA desde hace varios años; ´´queremos felicitarlos a todos y nos sentimos muy agradecidos ´´.

Presentaron sus memorias: Vicerrectoría Académica ( Vilma Díaz ), Vicerrectoría de Comunicación y Vinculación ( Raisa Hernández), Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ( María Regina Tavares), Vicerrectoría Administrativa y Financiera ( Alina Vicente), Vicerrectoría de Planificación, Innovación y Desarrollo ( Randolph Morillo ) y la Vicerrectoría de Tecnología ( Vladirmir Hernández, fue representado por Samael Rodríguez )

Alejandra Hernández Acosta aprovechó la época para desearles a los colaboradores de sede y recintos, una feliz fiesta de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.