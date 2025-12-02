¿Cómo transformará la IA sectores clave? UASD organiza conferencia para discutir su impacto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebrará el próximo jueves 4 de diciembre la Commercial Uses of AI Conference, un evento internacional dedicado a explorar los usos comerciales, formativos y jurídicos de la inteligencia artificial (IA), así como su impacto en sectores estratégicos para el desarrollo.

Héctor Pereyra Espaillat, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, explicó que la actividad, a celebrarse el 4 de diciembre del presente año en el Aula Magna de la Primada de América, tiene como propósito acercar tanto a la comunidad académica como al público en general a los avances tecnológicos que están transformando la vida cotidiana.

En ese orden, Pereyra Espaillat manifestó que la UASD y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, junto a instituciones como el MIT y empresas como Google y Apple, recibirán a más de 20 expertos internacionales para analizar la aplicación de la inteligencia artificial en educación, derecho, consumo y salud.

En cambio, Dimitrios Ioannidis, profesor de la Universidad de Boston y responsable de la apertura, destacó la importancia de fomentar un debate profundo sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.

“Esta tecnología ya no es un asunto del futuro, sino del presente. Está transformando industrias, empleos y procesos de toma de decisiones. Los países que desde ahora se preparen para comprenderla y regularla serán quienes lideren la innovación en los próximos años”, afirmó.

La vicedecana de la FCJP, Carmen Chevalier, subrayó que la conferencia busca también posicionar a la República Dominicana como referente en el Caribe, acercar a los jóvenes al análisis crítico de la IA, fomentar vocaciones científicas y tecnológicas y promover un debate informado sobre su uso responsable.

Entre los expertos invitados se encuentran Claritza Abreu, fundadora de Dominicans in Tech y ejecutiva de Google; Tatiana Yglesias, consultora en innovación y salud; los profesores del MIT Shuguang Zhang y Erotokritos Katsavounidis; Olaf Meyer y Priscila Luz Barreiros, de la Universidad de Frankfurt; la doctora Jalene Tamerat, de Boston University; y el economista dominicano José Manuel Santana Silvestre, afiliado al MIT.

La jornada comenzará a las 8:00 a. m. con el registro de los asistentes, y la apertura oficial está prevista para las 9:00 a. m., con intervenciones de Dimitrios Ioannidis y autoridades universitarias. El primer panel, moderado por Sophia Kambanis, directora ejecutiva del Massachusetts Innovation Network, analizará la aplicación de la inteligencia artificial en educación y derecho. Posteriormente, a las 11:40 a. m., se llevará a cabo un segundo panel sobre IA y salud, bajo la moderación de Tatiana Yglesias, con la participación de Andreas Mershin, Stephen Para, Héctor Terrero, Samaaya Malik y Niko Drakoulis.

El evento estará abierto al público y contará con traducción simultánea. Además, participarán colegios invitados, incluido el Liceo Experimental de la UASD.

Con esta conferencia, la Primada de América reafirma su visión de consolidarse como un centro académico de referencia en la región, promoviendo la investigación, la innovación y la formación de profesionales capaces de integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en la sociedad.