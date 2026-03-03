UASD e INAP gradúan primera generación de magísteres en Gobernanza Pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), junto al Estado dominicano, celebraron la investidura de la primera cohorte de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, graduando a 199 servidores públicos, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el rector magnífico de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo

El rector Beltrán Crisóstomo destacó la relevancia de la alianza entre la academia y el Estado, afirmando que “la gestión pública bajo una gobernanza sólida es el baluarte ético y competitivo de un buen gobierno” y que “el binomio UASD-Estado trasciende las infraestructuras porque la principal obra que nos une es la pertinencia y la accesibilidad del conocimiento superior en beneficio de nuestra gente”,

El rector subrayó que “el valor de esta promoción no radica únicamente en el número de graduados, sino en la calidad con la que egresan para continuar sirviendo a la República Dominicana” e instó a ejercer sus funciones bajo el principio de que “administrar es servir”

Durante la ceremonia, el presidente Abinader enfatizó que el servicio público “no es una ocupación cualquiera, sino una vocación que exige ética, carácter y preparación”, señalando que en un contexto de transformaciones tecnológicas y ciudadanos más exigentes “la improvisación no tiene cabida; la profesionalización de los funcionarios es crucial para garantizar un Estado eficiente y transparente”.

El primer mandatario además anunció la apertura de una nueva convocatoria para 500 participantes adicionales, reforzando el compromiso de su gobierno con la modernización de la administración pública, y aseguró que “cada política bien diseñada es un derecho que se acerca a quien más lo necesita, y cada funcionario preparado es un agente de cambio para el país”.

El director general del INAP, Gregorio Montero, definió a los graduandos como “soldados” preparados para diseminar la ciencia administrativa, la ética y la eficiencia en todo el territorio nacional, resaltando que estos magísteres representan “el capital humano estratégico que el Estado necesita para enfrentar los desafíos de la administración pública moderna” y afirmando que su formación no solo fortalece la eficiencia y la ética en la gestión, sino que también consolida una cultura de innovación y responsabilidad que permitirá que cada política y proyecto impacte de manera efectiva en la vida de los ciudadanos

Carlos Daniel Taveras de Moya, estudiante con el índice académico más alto de la promoción, pronunció un discurso en representación de sus compañeros, destacando la importancia de actuar con integridad, compromiso institucional y valentía, tras indicar que “servir no es tarea fácil, exige deponer intereses particulares para priorizar el bienestar social y garantizar que cada recurso mejore la calidad de vida de los dominicanos”

Entre los graduandos más destacados por su rendimiento académico se encuentran Vilma Diagotro, con 96,98 puntos en Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos, Edgar Israel Sabino Madrigal, con 96,24 puntos en Gestión de Recursos Humanos, y Richard Elfred Pichado Paulino, con 95,14 puntos en Finanzas Públicas, reflejando esta primera promoción un liderazgo femenino predominante, con 122 mujeres y 77 hombres

La distribución de la promoción fue de 44 especialistas en Gestión de Recursos Humanos, 45 en Finanzas Públicas, 64 en Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos y 46 en Innovación y Transformación Digital, áreas estratégicas para consolidar una administración pública orientada a resultados y centrada en la ciudadanía

En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, Rafael Evaristo Santos Badía, director del Mescyt, Carlos J. Valdez Matos, ministro de la Juventud, así como por la academia los vicerrectores de Investigación y Postgrado, Radhames Silvelverio González, y de Extensión, Rosalia Sosa, Ramón Desangles Flores (Administrativo), Pablo Valdez, secretario General, Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Roberto Reina Tejada, exrector de la UASD, y el reverendo padre Isac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana.

El acto concluyó con un reconocimiento a todos los graduandos por su esfuerzo y dedicación, acompañado de un llamado a continuar fortaleciendo la profesionalización del Estado, destacando la importancia de consolidar la transparencia, la innovación y la vocación de servicio que caracterizan a esta primera cohorte histórica, promoviendo un modelo de gestión pública más eficiente.