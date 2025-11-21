La UASD impulsa la innovación en el IV Congreso Internacional de Investigación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, inauguró el IV Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, dedicado al destacado académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), doctor Héctor Dotel Matos.

El rector de la academia, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, al encabezar el acto celebrado en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, resaltó el firme compromiso institucional con la investigación y la innovación. Subrayó que la investigación es el motor que impulsa la innovación y, con ella, el desarrollo de las sociedades.

Asimismo, recordó que la misión de la Universidad es generar conocimientos y ponerlos al servicio del país, con el propósito de formar profesionales altamente capacitados y excelentes investigadores, capaces de aportar soluciones y avanzar la construcción de una sociedad más justa y competitiva.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio González, explicó que la Universidad se congrega alrededor de un propósito común: aprender, crear y servir desde cada una de las áreas del conocimiento.

Destacó que encuentros como este confirman el avance de la academia, su visión y su compromiso por continuar siendo la institución pionera en investigaciones en la República Dominicana.

Silverio González subrayó que la UASD está cada vez más conectada con las necesidades sociales y que dedicar este congreso al doctor Héctor Dotel Matos honra a un maestro cuya trayectoria ha sido ejemplo de rigor académico, pensamiento crítico y servicio al país. Agregó que su obra recuerda que el conocimiento adquiere verdadero sentido cuando transforma, eleva y abre oportunidades para las personas.

Asimismo, agradeció a todos los colaboradores del cónclave y reconoció de manera especial al rector Beltrán Crisóstomo por el apoyo constante durante los cuatro años de realización de este congreso.

De su lado, el decano de la FCJP, maestro Héctor Pereyra, expresó el honor que representa presentar a quien fuera su maestro de criminología hace 35 años. Señaló que rendir homenaje en vida a quienes han sembrado conocimiento es una de las más altas expresiones del compromiso universitario.

Indicó que el reconocimiento exalta a un jurista cuya trayectoria académica, investigativa y humana encarna el lema del congreso: compromiso ético, justicia e innovación. “Mencionar al doctor Dotel es hablar de excelencia intelectual y de una vida dedicada al estudio, formada en la Primada de América”, sostuvo.

En sus palabras de agradecimiento, Héctor Dotel Matos expresó su profunda emoción por la dedicatoria y extendió su gratitud a sus familiares —su esposa, hijas, hijo, nietos y nietas—. Señaló que la academia representa investigación, tecnología, avance y desarrollo para la sociedad.

En el acto estuvieron presentes, además, el vicerrector Administrativo, maestro Ramón Desangles; los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), maestro Antonio Ciriaco Cruz; de Ciencias de la Educación, maestra Juana Encarnación; de Ciencias, maestro José Ferreira Capellán; de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, maestro Julio Borbón; la vicedecana de la FCJP, maestra Carmen Chevalier; la vicedecana de Ciencias de la Salud, doctora Zelandia Matos; el vicesecretario general, maestro José Casado; entre otras autoridades académicas.