UASD reafirma su compromiso con la diáspora dominicana al graduar nuevos expertos en Derecho Migratorio

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Oficina de Productos y Servicios Académicos en el Exterior (UASD-New York) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, celebró con éxito el acto de graduación del Diplomado en Derecho Migratorio y Consular para los Estados Unidos, reafirmando su compromiso con la formación académica de la diáspora dominicana.

El acto se llevó a cabo el miércoles 29 de marzo de 2026, a las 5:00 de la tarde, en modalidad virtual, con la participación de autoridades académicas, representantes consulares, docentes, egresados y familiares.

Este importante programa académico cuenta con el aval institucional de la UASD y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), garantizando la calidad y validez de los estudios realizados. Asimismo, los créditos obtenidos en este diplomado podrán ser convalidados por quienes deseen continuar su formación a nivel de maestría en el área de Derecho Migratorio y Consular.

Durante la actividad, se destacó la visión de expansión internacional de la UASD, así como el respaldo del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, fortaleciendo los vínculos académicos con la comunidad dominicana en el exterior.

La ceremonia contó con la conducción de la maestra de ceremonias Carolina Alcántara e incluyó palabras de bienvenida, entonación de los himnos, presentación de autoridades, así como intervenciones de la Mtra. Escarlet Peña, directora de UASD-New York; el Mtro. Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; el Honorable Cónsul General Jesús Vásquez Martínez; y el rector magnífico, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. También se destacó la participación de la estudiante meritoria Nancy Medina.

En esta cohorte del diplomado fueron investidos los siguientes participantes: Alenny Perdomo, Amin Abel Luciano Disla, Antony R. Disla Sánchez, Bethania del Carmen Rodríguez Jiménez, Benny Y. Castillo Ramírez, César Cruz, Clara Nova Montilla, Cristina López Solano, Dessiree Taylor, Edriana Beatriz Mella García, Gerana Concepción, Glendalys Alcántara, Ileana Ramírez Portorreal, Jatnna Luciano de Fernández, Joelina Henríquez José, José Antonio Rodríguez, Madelen Ramírez, Majory Lidiette Valdez Nin, María de los Santos Agramonte Rosario, Mercedes Montero Matos, Nancy Medina, Peniel Osoria Abreu, Rafael Alexander Trinidad Abreu, Rainer Ricardo de la Rosa Pérez, Rosa K. Lara Custodio, Suani Matos Méndez, Verónica Castillo Medina, Wanda Elizabeth Mateo Vilchez, Whitney García Rondón, Yajayra Solano, Yanibel del Carmen Díaz Marte e Yvette Gil.

De igual manera, se informó que los egresados cuentan con un protocolo previamente establecido para la entrega de sus diplomas, coordinado por la Subdirectora General Técnica de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional de la UASD, Mtra. Ileana Ramírez Portorreal, quien además funge como Coordinadora de los Diplomados en el Exterior, garantizando así un proceso organizado y eficiente.

La UASD expresó un agradecimiento especial a la Mtra. Ameracia Matos, Directora de la Unidad de Educación Continuada; a la Mtra. Wanda Torres, Coordinadora del Diplomado en la República Dominicana; así como a la servidora universitaria Odalis Sánchez, por su valioso apoyo, dedicación y seguimiento constante, factores determinantes para la culminación exitosa de este programa académico.

Con esta graduación, la UASD continúa consolidando su rol como la Primada de América, llevando educación de calidad más allá de las fronteras nacionales y contribuyendo al fortalecimiento profesional de los dominicanos en el exterior.