UNADE marca hito internacional con graduación en DD.HH. en Guatemala

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GUATEMALA.- La Universidad Nacional para la Defensa “Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), de la República Dominicana, consolidó un hito académico de gran relevancia en su proyección internacional al celebrar aquí la primera promoción en el exterior de su Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Un total de 18 participantes —13 militares y cinco civiles— culminaron este programa de posgrado de alto nivel, desarrollado como parte de la estrategia de formación y extensión internacional de la academia dominicana, orientada al fortalecimiento profesional de oficiales y actores civiles.

El rector de la UNADE, mayor general doctor Rafael Vásquez Espínola, ERD, encabezó la delegación dominicana y pronunció el discurso central, en el que subrayó el alcance estratégico de la iniciativa.

Señaló que la graduación simboliza una alianza de cooperación entre fuerzas armadas, respaldada por el Comando Sur de Estados Unidos, y orientada a robustecer la reciprocidad académica y la seguridad regional. “Este esfuerzo se fundamenta en el respeto mutuo, la amistad y la visión compartida de un futuro más seguro”, afirmó.

Vásquez Espínola definió la investidura como un hito que proyecta a la UNADE en el ámbito global, al tiempo que expresó su reconocimiento al Ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, “por su liderazgo y firme apoyo al fortalecimiento de la educación superior militar”, promoviendo que trascienda fronteras, integre saberes y consolide alianzas estratégicas entre naciones y se convierta en fundamento de seguridad, justicia y paz.

UNADE marca hito internacional con graduación en DD.HH. en GuatemalaFuente externa

El rector enfatizó que la formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario constituye un pilar esencial para las fuerzas armadas contemporáneas. Expuso que además del fortalecimiento en el ámbito académico de las dos naciones, el impacto del curso trasciende las aulas y se proyecta en la estabilidad regional.

“La formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario es esencial para las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Como señalaba el jurista, filósofo y diplomático Hugo Grocio, padre del derecho internacional: “Incluso en la guerra existen leyes que deben ser respetadas”, dijo.

Felicitó a los graduandos por haber transitado “un camino de esfuerzo, disciplina, estudio riguroso y compromiso” y por demostrar “que la excelencia académica es compatible con la vocación de servicio y que el conocimiento fortalece el carácter”. Igualmente, agradeció a los docentes por su entrega, rigor intelectual y vocación formadora.

La graduación

La ceremonia de investidura fue encabezada, del lado guatemalteco, por el General de División José Giovani Martínez Milián, Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien dedicó palabras de exhortación a los egresados, y la Coronel Verónica E. Doño Lobo, directora general de DDHH y DIH, Ejército de Guatemala. Por República Dominicana, además del magnífico rector de la UNADE, también participó el coronel Jorge Luis Vásquez Suárez, ERD. (MA), director de la Escuela de Graduados en DDHH y DIH, quien leyó el dispositivo de graduación del Consejo Superior Universitario de la institución académica militar dominicana.

También hablaron el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de División José Giovani Martínez Milián, quien dedicó unas palabras a los graduandos, y el coronel Jorge Luis Vásquez Suárez, quien leyó el dispositivo de graduación del Consejo Superior Universitario de la UNADE. La investidura se desarrolló en el Centro de Conferencias del Ejército “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, de la capital guatemalteca.

La capacitación se impartió durante un año con el propósito de elevar los conocimientos de los cursantes para actuar de forma responsable, legal y humanitaria, así como fortalecer la legitimidad del accionar militar, enmarcado siempre dentro del respeto a la ley y a la dignidad de toda persona. En lo que respecta a los civiles, el curso facilitó un espacio de comprensión profunda del papel que juegan los derechos humanos en la gestión pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la gobernanza democrática.