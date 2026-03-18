Unapec inaugura exposición CREARE 2026

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La Universidad APEC (Unapec), a través de su facultad de Artes y Comunicación, inauguró la cuarta edición de la exposición CREARE 2026, bajo el tema conceptual “Frases y dichos dominicanos”.

La muestra es una propuesta artística y académica que celebra la identidad cultural del país a través del diseño y la comunicación visual.

Estará abierta al público durante todo el mes de marzo en Galería 360, y reúne 25 carteles diseñados por estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Digital y Cine, seleccionados entre más de 140 propuestas presentadas voluntariamente por estudiantes del Decanato de Artes y Comunicación.

Cada pieza convierte expresiones populares del lenguaje dominicano en composiciones visuales cargadas de significado cultural, humor e identidad, dijo Alicia Álvarez, decana de la facultad durante el acto inaugural.