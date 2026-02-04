Unen acciones para fortalecer talentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Iberoamericana, Unibe, la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro y Génesis Instituto de Formación en Seguros, firmaron un acuerdo de cooperación, con la finalidad de fortalecer el talento humano en el sector asegurador dominicano.

Según informaron, a través del acuerdo desarrollarán programas de formación especializada y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Se establece además, la participación conjunta en proyectos académicos, el diseño e impartición de programas de educación continua, la formación de personal técnico y académico, así como asesoría mutua en docencia e investigación.

Indicaron las instituciones que firmaron el acuerdo, que con esta alianza se reafirma la importancia de la colaboración internacional como motor del desarrollo social y económico, en un contexto marcado por la transformación digital, la regulación, la innovación y la sostenibilidad, destaca una nota de prensa.