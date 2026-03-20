Unibe conmemora el Día Internacional de la Mujer con conversatorio

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La Universidad Iberoamericana realizó el conversatorio “Mujeres en el arte: logros y desafíos”, un espacio de reflexión crítica sobre los avances alcanzados y los retos que aún persisten para las mujeres en el campo artístico contemporáneo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad tuvo lugar el jueves 12 de marzo en el Auditorio de Unibe, con la participación de destacadas creadoras dominicanas de distintas disciplinas, para dialogar sobre sus trayectorias, experiencias y perspectivas en torno al papel de las mujeres en la producción cultural.

Soledad Álvarez, poeta, ensayista y filóloga; Maridalia Hernández, cantante, música y productora; Lorena Oliva, actriz, directora y pedagoga teatral; e Inés Tolentino, artista visual protagonizaron esta importante conversación, moderada por la licenciada Anitza Gutiérrez, crítica de arte y docente de Unibe, y la doctora Aída Mencía-Ripley, vicerrectora de Investigación e Innovación de la universidad.

Estuvieron presentes estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad universitaria.

Durante el encuentro, la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, expresó: “En Unibe valoramos profundamente el aporte de estas cuatro extraordinarias mujeres a la creación cultural. Agradecemos su participación en este espacio que nos ha permitido visibilizar sus trayectorias, reconocer sus logros y reflexionar sobre los desafíos que aún se mantienen en el ámbito artístico femenino en nuestro país”.

La participación de las mujeres en el arte ha estado marcada históricamente por dinámicas de exclusión, subrepresentación y desigualdades estructurales. A partir de las experiencias de las panelistas, el diálogo abordó temas como los procesos de legitimación y reconocimiento en el campo artístico, las tensiones entre creación y expectativas de género, los desafíos que enfrentan las mujeres en espacios de liderazgo cultural, el papel del arte como herramienta de transformación social, así como las acciones y políticas necesarias para avanzar hacia una mayor equidad en el sector.

Como universidad titular de la Cátedra Unesco de Estudios Interseccionales de Género, iniciativas como este conversatorio reafirman el compromiso de Unibe con la promoción del pensamiento crítico, la equidad de género y el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo científico, cultural y social del país.