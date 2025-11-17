Unibe gradúa a 469 nuevos profesionales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Iberoamericana Unibe, celebró su Sexagésima Graduación Ordinaria, en la que fueron investidos 469 nuevos profesionales de programas de grado, especialidades y maestrías.

La rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, felicitó a los graduandos por alcanzar una de las metas más significativas de sus vidas y por integrarse a la comunidad de más de 26,500 egresados que representan con orgullo a la institución, destacándose por su liderazgo, ética, visión crítica y compromiso profesional y social. Asimismo, resaltó algunas de las vivencias que hicieron de su etapa universitaria un proceso integral de crecimiento humano y ciudadano: arte, liderazgo, voluntariado, experiencias internacionales y emprendimiento.

En su discurso, Camilo Vincent se refirió a la velocidad de las transformaciones de este tiempo, en el que reinventarse es un imperativo para toda institución educativa que aspira a mantenerse como una organización relevante. Expresó: “Por ello, en Unibe abrazamos el cambio con propósito. Las tecnologías emergentes nos permiten avanzar hacia trayectorias educativas más flexibles y personalizadas, acelerar la construcción de nuevos conocimientos, trascender las fronteras y llegar a estudiantes y comunidades en cualquier parte del mundo. Nos permiten gestionar de modo eficiente nuestras operaciones para poder centrarnos en el cumplimiento de nuestra misión institucional. Aurora, nuestra asistente virtual, registra más de 9,000 interacciones al mes, y nos permite estar disponibles 24/7, ofreciendo información y servicios que contribuyen a una mejor experiencia educativa.”.

¡Momento de orgullo!

La rectora habló sobre el compromiso de la institución con la formación continua y la adaptación a un entorno profesional en rápida transformación. Señaló que la universidad ha asumido plenamente el principio del aprendizaje a lo largo de la vida, recordando que, gracias a programas como Unibe Seniors, hoy es posible “encontrarse en nuestra hermosa plazoleta con jóvenes, padres, madres y abuelos unidos por la misma pasión por aprender”.

La académica subrayó que las transformaciones del mercado laboral exigen una educación más pertinente, flexible y orientada a las nuevas demandas del país. En este sentido, resaltó que superar la trampa del ingreso medio requiere mejorar la calidad educativa y fortalecer un ecosistema de investigación e innovación que potencie la transformación productiva. Como parte de este compromiso, informó que Unibe lanzó su portal de microcredenciales e insignias digitales y ha expandido su oferta académica para desarrollar talento en áreas emergentes como logística, dispositivos médicos, ciberseguridad y Fintech, respondiendo a las necesidades reales de actualización, upskilling y reskilling.

Odile Camilo Vincent se refirió, asimismo, al actual proceso de reforma del marco normativo de la educación dominicana, del cual dijo que “puede y debe ser una oportunidad para consolidar los logros alcanzados, establecer políticas de aseguramiento de la calidad e impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Antes de concluir, invitó a los graduandos diseñar su proyecto de vida con intención y dedicación, a aprender a cuidar la atención y elegir en qué ponen su energía. Hizo referencia al filósofo Byung-Chul Han al recordar que, en una época saturada de información y estímulos, pensar con calma, detenerse y contemplar se convierte en un acto de valentía.

Finalmente los orientó sobre la importancia de actuar con intención, coherencia y flexibilidad. Les exhortó a cultivar la “claridad de propósito” y a fortalecer la “consistencia, porque la disciplina y la perseverancia son las virtudes que transforman los sueños en logros.”

Excelencia académica

Durante la LX Graduación Ordinaria de Unibe fueron reconocidos los estudiantes meritorios de distintas escuelas, incluyendo a Leanet Rodríguez Padrón (Escuela de Odontología), Maike Lara Espinal (Escuela de Derecho) y Nicole Peralta Polanco (Escuela de Ingeniería Industrial), quienes dirigieron palabras en representación de sus compañeros en sus respectivas ceremonias.

Peralta Rodríguez fue, además, distinguida con el Premio a la Excelencia Académica Jorge Abraham Hazoury Bahlés, el máximo reconocimiento académico que otorga la institución, al obtener el índice más alto de toda la promoción.

También participaron con emotivos discursos los egresados destacados Alejandro Cambiaso, de la Escuela de Medicina, y Yomayra Martino, de la Escuela de Derecho.

En la LX Graduación Oridinaria de Unibe estuvieron presentes miembros del Consejo Regente y del Consejo Académico de la universidad, familiares y allegados de los graduandos e invitados especiales. Entre los nuevos profesionales investidos se encuentran egresados de países como Haití, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina, Honduras, Cuba, Brasil y Panamá, además de la República Dominicana, reflejando el carácter diverso y global de la comunidad académica de Unibe.

Con 43 años de trayectoria, Unibe continúa consolidando su legado como institución líder en educación superior en la región, contribuyendo con profesionales capaces de transformar su entorno desde la excelencia, el conocimiento y los valores.

