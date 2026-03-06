Unibe lanza Programa Especializado en Seguridad del Paciente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un contexto en el que la seguridad del paciente se ha convertido en un eje crítico para la sostenibilidad de los sistemas de salud, la Universidad Iberoamericana, Unibe, a través de su departamento de Educación Continua, anunció la apertura del Programa Especializado en Seguridad del Paciente, una propuesta académica orientada a fortalecer la calidad asistencial y reducir la incidencia de eventos adversos en el país.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante la atención sanitaria y más de tres millones de personas fallecen anualmente como consecuencia de servicios inseguros. Estas cifras evidencian la urgencia de formar profesionales capaces de gestionar riesgos clínicos con enfoque sistémico, preventivo y basado en evidencia.

El programa está destinado a profesionales de la medicina, enfermería, farmacia, odontología y bioanálisis, así como a todos los prestadores de servicios de salud comprometidos con elevar la calidad de la atención. También está dirigido a responsables de gestión de calidad y seguridad en instituciones de salud públicas y privadas y convoca a profesionales del derecho médico y del ámbito jurídico vinculados a la responsabilidad civil y penal en el sector sanitario, promoviendo una visión interdisciplinaria que relaciona la práctica clínica con el marco normativo.

La oferta académica articula fundamentos conceptuales, marcos regulatorios y herramientas metodológicas para la gestión integral de riesgos. Incluye el análisis estructurado de eventos adversos mediante modelos reconocidos internacionalmente, como el de James Reason y el Protocolo de Londres, además de estrategias para fortalecer la comunicación efectiva, el liderazgo y la cultura organizacional en los servicios de salud.

Asimismo, aborda áreas críticas como la seguridad medicamentosa y transfusional, la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, la seguridad en escenarios clínicos y quirúrgicos y la revisión de aspectos éticos y regulatorios asociados a la responsabilidad profesional y los derechos del paciente. De esta manera, integra calidad, gestión sanitaria y protección jurídica en una propuesta formativa de alto impacto.

Con una duración de 80 horas, el programa se impartirá en modalidad semipresencial del 7 de marzo al 11 de julio de 2026, en horario de miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El cuerpo docente estará integrado por expertos nacionales e internacionales con reconocida trayectoria en seguridad del paciente.

Al completar satisfactoriamente los requisitos académicos, los participantes recibirán una insignia digital verificable que certificará las competencias adquiridas, lo que contribuirá a fortalecer el posicionamiento profesional en un ámbito clave para la sostenibilidad y calidad de los servicios de salud.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Más información disponible en: https://educacioncontinua.unibe.edu.do/product/seguridad-del-paciente/