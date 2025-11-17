UNIBE reconoce a Juan Manuel Méndez durante la XIII Jornada de Compromiso Ciudadano 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Iberoamericana (UNIBE), durante la celebración de la XIII Jornada de Compromiso Ciudadano 2025, otorgó un reconocimiento especial a Juan Manuel Méndez García, en honor a su destacada trayectoria de servicio, su liderazgo institucional y su firme compromiso con la protección de la vida y el bienestar del pueblo dominicano.

La jornada es un espacio dedicado a destacar la responsabilidad cívica, la gestión de riesgos y la construcción de una sociedad más segura.

En esta edición, la institución durante la ceremonia, encabezada por la rectora de UNIBE, Dra. Odile Camilo, entregó el Premio Quintiliano Jáquez a Méndez García, una distinción que exalta la entrega, responsabilidad y ejemplo cívico de personalidades que han dedicado su labor al fortalecimiento de la ciudadanía y la gestión integral de riesgos.

Méndez García recibió el reconocimiento, expresó palabras de gratitud, dedicando el premio a su familia y amigos.

“Quiero agradecer también a mi familia: a mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos y a mis amigos, porque muchos de ellos con los años se convierten en familia. Antes de terminar, deseo citar una frase de una persona humilde y sacrificada, a quien agradezco profundamente: mi madre. Hoy, con 89 años y pese a los desafíos propios de su edad, sigue siendo inspiración, así como el l más pequeño de mis hermanos, siempre me recalcaba: hay que estudiar; es la única forma de ser alguien en la vida, ese consejo marcó mi camino”, expresó Méndez García.

Asimismo, el director del COE y la DAEH destacó que su vida profesional ha estado guiada por el compromiso de servir y preservar vidas.

“Quizás la vida me ha puesto en la posición de luchar tantos años para preservar vidas, pero créanme, es un don que Dios otorga a los seres humanos. Cada día me levanto agradecido por haberme permitido servir durante tantos años. A mi madre, que ha sido un ejemplo de sacrificio, también dedico este reconocimiento”. Finalizó Méndez García.