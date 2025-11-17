Dr. Ricardo A. Ramírez Mendoza, nuevo Rector de UNICARIBE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) realizó un acto solemne, acompañado de autoridades académicas, para anunciar oficialmente la designación del Dr. Ricardo A. Ramírez Mendoza, como nuevo rector para el periodo 2025-2027, tras cumplir con protocolo correspondiente establecido en el Consejo de Directores de UNICARIBE.

El canciller, doctor José Alejandro Aybar M., enfatizó en su discurso de apertura del acto llevado a cabo en la sede de UNICARIBE, “continuidad, institucionalidad y visión de futuro educativo.”

“Más que un cambio, ello significa consolidación del compromiso educativo, continuidad de la excelencia, calidad e innovación que representa UNICARIBE, con una trayectoria institucional de 30 años, reflejo de la madurez universitaria, fortaleciendo además del desarrollo nacional, el de sus estudiantes como eje central de la misión educativa nuestra”, subrayó Aybar M. en presencia del Dr. Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y de José Cancel viceministro que le acompaño.

Durante el acto, fue reconocida la labor del Dr. Emilio Mínguez, rector saliente, recibido en medio de una peculiar ovación tras conocerse que quedó designado Vicepresidente del Consejo de UNICARIBE. Mínguez, asumió como rector en febrero de 2023.

Se resaltó su amplia trayectoria de más de 50 años de experiencia docente y altos cargos académicos en la Universidad Politécnica de Madrid, así como su calidad humana, su trato respetuoso y su liderazgo académico.

También el doctor Ricardo A. Ramírez Mendoza, rector entrante, fue distinguido al asumir el cargo por las autoridades educativas.

El acto fue encabezado por los Miembros del Consejo de Directores de UNICARIBE, además, por los miembros del Consejo de Directores de la Fundación Educativa del Caribe, entre ellos, Shahily Pimentel, María Gabriela Bonnelly y Lorena del Llano y se presentó excusas del Dr. Manuel Bergés Coradin.

Lectura del Acta emitida por la Asamblea General Extraordinaria

Como se estipula, durante el acto se dio lectura a la ACTA No. 11-2025-001-6, emitida en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo de Directores, celebrada el 6 de noviembre de 2025, cuya Tercera Resolución establece la Designación del Doctor Dr. Ricardo A. Ramírez Mendoza como rector de la Universidad del Caribe - UNICARIBE para el período 2025–2027.

Fue aprobada a unanimidad por los miembros del Consejo del Consejo de UNICARIBE compuestos por : Jorge Besosa, Presidente, Emilio Mínguez, Vicepresidente, Franklyn Holguín Haché, Tesorero, Enrique Darwin Caraballo Beloso, Secretario, Catherine Kury, Vocal, Milagros Yost, Vocal, José Manuel Campo Vidal, Vocal y José Alejandro Aybar M., Canciller.

Trayectoria del nuevo rector, Dr. Ricardo A. Ramírez Mendoza

El nuevo rector cuenta con una formación académica y científica de alto nivel.

Es Ingeniero Mecánico y Eléctrico, con Maestría en Ingeniería de Control del Tecnológico de Monterrey; posee una segunda Maestría en Ciencias y un Doctorado del Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Francia, en programa conjunto con la Universidad de Karlsruhe, Alemania.

Ha ocupado posiciones de liderazgo académico en el Tecnológico de Monterrey durante más de 30 años: Director de Carrera, Director de Centros de Investigación, Decano de Ingeniería y Rector del Campus Ciudad de México.

Bajo su conducción operaron los principales grupos de investigación en Ingeniería y Ciencias, así como tres Centros Nacionales: Agua, Biotecnología y de Innovación en Tecnologías Digitales.

Su experiencia incluye estrategias de posicionamiento internacional, diplomacia científica, modelos de vinculación academia - industria, desarrollo de profesores investigadores y programas de emprendimiento científico - tecnológico. Es autor de más de 400 publicaciones, con más de 6,700 citas, posee 3 patentes, y ha dirigido más de 40 tesis de maestría y 6 doctorados.

Reconocido con el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de México nivel III a partir de 2026 y figura en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo según la Universidad de Stanford y Elsevier (2025).

También se desempeña como profesor internacional en múltiples universidades de AL, Asia y Europa. Es consultor certificado del BID, además de experto en la Norma ISO 56001 sobre gestión de sistemas de innovación.

Entre otros en el acto, se destacó la presencia de Jorge Luis Polanco y Alejandrina Germán, miembros del Consejo Consulti