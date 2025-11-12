Unipago conmemora 23 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Unipago, primera empresa del Caribe en obtener la certificación ISO 27001, celebró su 23 aniversario con una misa de acción de gracias en la Parroquia Santa María de la Anunciación de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

El acto reunió a colaboradores, autoridades, clientes, accionistas y aliados estratégicos, reafirmando el compromiso de la compañía como pilar tecnológico del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“Unipago ha sido un agente de cambio y referente en transformación digital”, expresó Lucas Gaitán Leal, presidente ejecutivo, quien destacó que la empresa impulsa “la automatización de operaciones, la interoperabilidad y el acceso a servicios digitales avanzados” para fortalecer la competitividad nacional.

23 años de innovación, resiliencia operativa y liderazgo regional

Durante más de dos décadas, Unipago ha consolidado una plataforma tecnológica segura, ágil y humana, que procesa servicios críticos para la Seguridad Social dominicana con estándares de excelencia reconocidos internacionalmente.

Principales hitos operativos e institucionales

Operativos:

* Procesamiento de 1.2 millones de facturas al año.

* Recaudo y dispersión de más de RD$200 mil millones en menos de 48 horas, sin rezagos.

* Soporte a 56 empresas clientes y 6 entidades del SDSS.

* Gestión de más de 10 millones de afiliados al régimen de salud y más de 5 millones al régimen previsional.

* Aplicación de más de 1,100 normativas y procesamiento de más de 20 mil solicitudes de beneficios por discapacidad.

Institucionales:

* Primera empresa del Caribe en certificar ISO 27001, renovada durante 19 años consecutivos y tres años seguidos con cero hallazgos.

* 94 % de satisfacción de clientes.

* Certificación Great Place to Work con 92 % de calificación.

* Desarrollo de ecosistemas digitales que promueven sinergias interinstitucionales y la digitalización sectorial.

Unika: responsabilidad social, talento y formalización laboral

El programa de responsabilidad corporativa Unika, lanzado en 2023 y fortalecido durante 2024-2025, impulsa la educación, la empleabilidad y la formación de nuevas generaciones de profesionales mediante alianzas estratégicas.

Con ello, Unipago contribuye directamente al fortalecimiento de la competitividad y la formalización laboral en la República Dominicana.

Mensaje del Presidente Ejecutivo, Lucas Gaitán Leal

“Desde nuestros inicios, Unipago ha sido un agente de cambio. Hemos asumido con responsabilidad el rol de ser referentes en transformación digital, desarrollando soluciones que automaticen procesos, eleven la eficiencia y fortalezcan la competitividad.”

“Hoy celebramos 23 años de avances, pero sobre todo celebramos el propósito que nos une: servir con excelencia, innovar con visión y transformar con impacto. Que esta misa nos inspire a seguir construyendo un futuro más justo, más digital y más humano.”

Compromiso con el futuro

Unipago reafirma su liderazgo en seguridad de la información, migración a la nube, diversificación de valor e innovación continua, consolidándose como aliado estratégico del SDSS y motor de la modernización y el desarrollo sostenible del país.