UNISNORTE anuncia becas de 40 % en la matrícula: ¿cómo aplicar?

La Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE) anunció la concesión de becas del 40 % sobre el costo de la matrícula para estudiantes meritorios. Esta significativa iniciativa es el resultado de una alianza estratégica con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mestcy), la diputada Patricia Núñez y el Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte.

Las becas cubren el 40 % del valor de la matrícula universitaria, permitiendo que estudiantes destacados puedan acceder a una educación superior de calidad con un apoyo económico significativo.

Esta oportunidad está dirigida a jóvenes que demuestren méritos académicos y deseen continuar su formación profesional en UNISNORTE. "Se recomienda a los interesados consultar los requisitos específicos y el proceso de postulación directamente con la universidad".

Durante el encuentro, el rector de UNISNORTE, Maestro Nouel de la Cruz, dijo que estas becas representan un importante paso hacia la democratización de la educación superior y el apoyo a jóvenes con talento en Santo Domingo Norte y todo el país.

Resaltó que esta alianza representa “una nueva etapa para Santo Domingo Norte, donde la universidad se convierte en motor de cambio y puente entre el conocimiento y la acción”. Estas palabras reflejan la visión de la UNISNORTE de ser un agente activo en la transformación social y económica de la comunidad.

De su lado, la diputada Patricia Núñez destacó el papel fundamental de la educación en la transformación de la sociedad y reafirmó su compromiso con la juventud local, asegurando que “iniciativas como esta garantizan oportunidades reales para el futuro”, al tiempo que, motivó a los jóvenes a aprovechar los espacios de formación y desarrollo que se están generando en el municipio.

El impacto de esta alianza estratégica abarca: educación superior, donde se fortalecerán los programas de formación académica, ampliando las oportunidades para estudiantes del municipio y zonas cercanas. Así como, también, el emprendimiento en el que se implementarán iniciativas para el desarrollo de nuevas empresas y proyectos innovadores, acompañados por el sector empresarial local.

A su vez, se promoverán acciones que faciliten la inserción laboral de los egresados, conectando el talento joven con las necesidades del mercado.

Esta alianza busca contribuir al desarrollo territorial sostenible a través del crecimiento ordenado y responsable del municipio, priorizando la educación como eje central.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de UNISNORTE en la plaza comercial Colina Centro, donde representantes de las instituciones involucradas se reunieron para consolidar esfuerzos que permitirán impulsar la educación superior, fomentar el emprendimiento, promover la empleabilidad y contribuir al desarrollo territorial sostenible.

En ese sentido, el presidente del CESDN, Julián Pérez, destacó la importancia de alinear el sector académico con las necesidades del mercado laboral local y de incluir a la universidad en la formulación del Plan de Desarrollo Integral de SDN a 30 años, en el que UNISNORTE participa junto a la Universidad Andrés Bello de Chile.

Este acuerdo interinstitucional refuerza el posicionamiento de UNISNORTE como eje estratégico del progreso regional, promoviendo la articulación entre la educación superior, la gestión pública y el sector privado.

Sobre la universidad

UNISNORTE reafirma su compromiso de servir como espacio de convergencia entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la comunidad, generando oportunidades que impacten positivamente en el desarrollo integral de Santo Domingo Norte.

Con iniciativas como esta, la universidad, junto a sus aliados estratégicos, se posiciona como referente en el impulso de políticas y acciones que promueven la equidad, el crecimiento y la transformación social.