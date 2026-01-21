Valentino, adiós al rey de los vestidos rojos

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Valentino Garavani falleció el pasado lunes en Roma a los 93 años, según reportan medios internacionales, rodeado de sus seres queridos. Se cierra así el capítulo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación de la belleza. El propio diseñador lo expresó al abandonar su firma: “quizá me marché porque ya no podía hacer lo que hacía”. Cuando la belleza pasó a un segundo plano —junto con la magia, la opulencia y el exceso bien entendidos como herramientas para soñar—, el señor Valentino decidió apartarse. Se retiró a sus aposentos y se despidió con la clase que siempre lo distinguió: “Queridos, este ya no es mí mundo; prefiero observar cómo continúa este espectáculo desde la ventana de mi habitación”.

Durante su vida como diseñador vistió grandes musas, como Jackie Kennedy o Elizabeth Taylor.

La fundación de su firma en 1959

Hablar de Valentino es, inevitablemente, hablar de su madre, Teresa de Biaggi, la mujer que lo apoyó incondicionalmente y financió el viaje a París que acabaría convirtiéndose en el más decisivo de su vida. Allí, el joven Valentino se formó y estudió bajo la tutela de figuras tan influyentes como Guy Laroche, antes de regresar a su Italia natal, ya maduro y preparado para fundar su propia casa de moda: Valentino.

Giancarlo Giametti: su amigo, su socio, su salvador

Tras el inicio de la firma, Valentino atravesó un momento delicado. Al borde de la quiebra y sin ayuda de ningún tipo, el diseñador se salvó gracias a su primer encuentro con Giancarlo Giametti, con quien inició una relación sentimental que duró doce años y que sólo fue pública en 2004.

Llevar a Estados Unidos

Valentino era grande en Italia, pero también estaba listo para dar el siguiente paso y expandirse a nivel internacional. Y así lo hizo de la mano de dos mujeres: Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy, ellas fueron las primeras en usar su moda en USA.

El rojo Valentino

“Cuando ves a una mujer vestida de rojo se siente un gran alivio”, decía el diseñador. Su vínculo fue fruto de una fascinación permanente, casi desde niño, con este color.

Su retirada

Valentino siempre vivió obsesionado con la creación de un mundo imaginario habitado por mujeres con vestidos brillantes. Y en 2007 cuando las tendencias le dijeron que eso ya no era posible, o se adaptaba a un sistema más práctico y accesible, él prefirió decir adiós sin pensarlo dos veces.