Valora inclusión en seguro de cirugía por gigantomastia

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) saluda con satisfacción la Resolución No. 624-02 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante la cual se aprueba la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo de la cobertura quirúrgica de la gigantomastia, la hipertrofia mamaria sintomática y la ginecomastia.

Estas son condiciones que provocan el crecimiento excesivo de las mamas en mujeres y hombres, generando importantes repercusiones físicas, funcionales y emocionales, destacan

El doctor Aniceto Rodríguez Delgado, presidente de SODOCIPRE, calificó la medida como “un paso trascendental hacia la equidad y el reconocimiento de estas patologías como verdaderas afecciones médicas, y no meramente estéticas”.

“Durante años, pacientes con gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática o ginecomastia han tenido que asumir por cuenta propia el costo de procedimientos necesarios para aliviar dolores cervicales y dorsales, mejorar la postura, prevenir lesiones cutáneas, trastornos emocionales y poder tener menos limitaciones laborales.

Esta resolución representa una conquista de la Medicina basada en evidencia y del compromiso institucional con el bienestar de los pacientes”, afirmó el doctor Rodríguez Delgado. Destacó además que, desde los últimos meses del 2024 y los primeros del 2025, una Comisión Técnica de la SODOCIPRE, trabajó junto a la SISALRIL en la revisión de protocolos clínicos, destaca una nota.