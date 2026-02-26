Valoran la plataforma educativa de APAP

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), referente de buenas prácticas de comunicación digital, presentó los resultados del estudio “Impacto y Replicabilidad de Menudo Podcast”, iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero.

“Menudo Podcast pasó de ser una propuesta de audio a consolidarse como un canal transmedia con enfoque educativo, conectando el propósito con la generación de valor para la audiencia”, destacó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP. “El 60% de las personas indica que escucha podcasts principalmente para educarse”, resaltó Minaya, reconociendo la importancia de producir contenidos éticos y constructivos que aporten valor real a la sociedad.

Dijo que los hallazgos del estudio concluyen en que el 92 % de la audiencia utilizó el podcast para tomar mejores decisiones financieras y educarse sobre productividad, innovación y bienestar integral, mientras que, un 86 % lo valoró como un recurso formativo para emprendedores y pymes.