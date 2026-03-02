La Vega: Cereca atiende a su paciente número cinco mil, un hito en la salud cardiovascular

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega. El Centro Regional Cardiovascular (Cereca) ofreció servicios de salud a la paciente número cinco mil, considerado como un importante hito para este centro de salud, que trabaja en la prevención y cuidados de pacientes cardiovasculares.

La paciente atendida fue la señora Paulina Reyes de 55 años, quien reside en Gaspar Hernández, provincia Espaillat y estaba diagnosticada de síndrome coronario agudo, angina inestable e hipertensión arterial y se le realizó cateterismo cardíaco encontrando arteria coronaria descendente anterior con obstrucción de más de 90%. A ella se le practicó una angioplastia con colocación de dos stent medicados, de manera exitosa.

“Para Cereca, recibir la paciente número cinco mil, es más que un registro, es un gran acontecimiento y un reto para todo el equipo que integra el centro regional, que ha crecido, con los más altos estándares de servicios médicos en materia cardiovascular, con un extraordinarios profesionales de la medicina, de gran nivel humano y académico, pero principalmente con la valoración y respaldo de nuestros pacientes,” expresó el doctor Andrés Rodríguez, presidente de Cereca.

Doctor Andrés Rodríguez, presidente de Cereca.

Al destacar que en la actualidad, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte a nivel mundial, Andrés Rodríguez agradeció a la comunidad la confianza depositada en Cereca, entidad que reiteró su compromiso de brindar servicios accesibles, eficientes y cercanos.

El equipo médico de Cereca que atendió a Paulina Reyes estuvo encabezado el hemodinamista, cardiólogo intervencionista Manuel Camilo, la doctora Andreina Castro, con los auxiliares Laura Rodríguez, Cándida Burdie, Yorleny Caraballo, así como el técnico Cristian Pena y en limpieza Joshua Fernández, junto a Miguelila Lagara, Jenny Diaz y Chavelis Cruz.

Cereca tiene más de siete años de fundado. Está ubicado en el cuarto nivel de la Clínica La Concepción en La Vega, realizando un importante trabajo en la prevención y cuidado de pacientes cardiovasculares, con equipos de última generación y un grupo de médicos de gran reconocimiento y profesionalismo en el área.

Además de todos los procedimientos médicos, Cereca realiza durante todo el año diversas actividades preventivas, para concientizar a la población sobre el incremento de los padecimientos cardiovasculares en pacientes de todas las edades. Entre estas figuran caminatas, operativos médicos en la comunidad, charlas, conferencias, entre otras importantes jornadas.

El equipo de profesionales de Cereca cuenta con la dirección de los doctores Andrés Rodríguez y Elvin Moran. Forman parte del staff Elaine Núñez, Melvin Ulerio, Juan Manuel Camilo, Miguel Ángel Taveras, Tomas Rivera, Julie Flete, Daniel López, Paola Sirí, Magdalis De León, Gerónimo Abreu, Natalia Vásquez, Carlos Sánchez y Rafael Rojas.