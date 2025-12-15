¿Va a viajar en esta temporada? Esto es lo que debes hacer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mientras los ciudadanos estadounidenses se preparan para viajar durante esta temporada festiva, la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos recomiendó este lunes tomar un momento para verificar sus pasaportes.

“Su pasaporte estadounidense debe estar vigente durante toda su estadía en la República Dominicana e, idealmente, al menos seis meses después de su fecha de regreso”, indicaron.

Aseguraron además que se debe tomar esta precaución es importante, ya que algunos países pueden negar la entrada si el pasaporte está próximo a vencer, y las aerolíneas pueden impedir el abordaje si el documento no cuenta con la validez requerida.

“Para evitar contratiempos de último minuto, renueve su pasaporte con anticipación si la fecha de expiración se acerca”, agregaron.

Recomendaron visitar travel.state.gov para obtener información sobre cómo renovar su pasaporte estadounidense.

“En esta temporada festiva, extendemos nuestros mejores deseos a todos para que disfruten de unas felices fiestas y de un próspero, saludable y seguro año nuevo”, concluyeron.