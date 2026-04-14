Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

Vaguada

Víctor D’Aza, supervisa zonas afectadas en la provincia Valverde junto a autoridades municipales

Durante la visita, D’Aza indicó que el recorrido forma parte de la coordinación interinstitucional instruida por el presidente Luis Abinader

VIsita.

VIsita.

RAFAEL SANTOS
Publicado por
RAFAEL SANTOS

Creado:

Actualizado:

VALVERDE, MAO. - El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, realizó un recorrido de supervisión junto a autoridades municipales por áreas afectadas esta y otras provincias, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas para atender las necesidades urgentes generadas por las fuertes lluvias que han impactado el país en los últimos días.

Durante la visita, D’Aza indicó que el recorrido forma parte de la coordinación interinstitucional instruida por el presidente Luis Abinader, quien convocó al Gabinete de Gobierno y estableció los lineamientos para la búsqueda de soluciones en comunidades afectadas por su vulnerabilidad, el riesgo de derrumbes y la existencia de comunidades incomunicadas.

En el recorrido, el presidente de la LMD también pudo constatar necesidades de agua potable y alimentación en algunas de las comunidades visitadas, donde se trasladó desde la tarde de ayer y permanece aún en el lugar.

Víctor D’Aza señaló que la asistencia se extenderá a los efectos que se presenten como consecuencia de las inundaciones, incluyendo apoyo en la provisión de ajuares, donde sea requerido.

“El presidente Luis Abinader dispuso sesión permanente para dar seguimiento y enfrentar la situación provocada por las lluvias, con la finalidad de atender con prioridad las emergencias y proteger a las familias en todo el territorio nacional. Por eso estamos aquí”, reiteró Víctor D’Aza, quien informó que continuará con la misión de supervisión y acompañamiento a las familias afectadas de la provincia Valverde en el día de hoy.

Asimismo, pudo constatar que en el Distrito Municipal de Paradero existe un punto crítico, debido a que se trata de un paso que comunica dos comunidades, por lo que el presidente de la LMD, aseguró que desde temprano en el día de hoy se trabaja con los equipos necesarios para restablecer la conectividad y reducir el impacto sobre la población.

El líder de la municipalidad también visitó el sector Bejucal del Distrito Municipal de Maizal, donde se reporta una comunidad inundada y más de 20 familias afectadas, así como Esperanza, donde se reunió con alcaldes y directores municipales, junto a la gobernadora Martha Collado, además de representantes del Congreso Nacional, incluyendo los diputados Ángela Rodríguez y José Valenzuela, así como el senador Odalis Rodríguez, con el propósito de unificar esfuerzos para ejecutar respuestas efectivas a favor de toda la comunidad..

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

tracking