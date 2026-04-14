Víctor D’Aza, supervisa zonas afectadas en la provincia Valverde junto a autoridades municipales

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

VALVERDE, MAO. - El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, realizó un recorrido de supervisión junto a autoridades municipales por áreas afectadas esta y otras provincias, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas para atender las necesidades urgentes generadas por las fuertes lluvias que han impactado el país en los últimos días.

Durante la visita, D’Aza indicó que el recorrido forma parte de la coordinación interinstitucional instruida por el presidente Luis Abinader, quien convocó al Gabinete de Gobierno y estableció los lineamientos para la búsqueda de soluciones en comunidades afectadas por su vulnerabilidad, el riesgo de derrumbes y la existencia de comunidades incomunicadas.

En el recorrido, el presidente de la LMD también pudo constatar necesidades de agua potable y alimentación en algunas de las comunidades visitadas, donde se trasladó desde la tarde de ayer y permanece aún en el lugar.

Víctor D’Aza señaló que la asistencia se extenderá a los efectos que se presenten como consecuencia de las inundaciones, incluyendo apoyo en la provisión de ajuares, donde sea requerido.

“El presidente Luis Abinader dispuso sesión permanente para dar seguimiento y enfrentar la situación provocada por las lluvias, con la finalidad de atender con prioridad las emergencias y proteger a las familias en todo el territorio nacional. Por eso estamos aquí”, reiteró Víctor D’Aza, quien informó que continuará con la misión de supervisión y acompañamiento a las familias afectadas de la provincia Valverde en el día de hoy.

Asimismo, pudo constatar que en el Distrito Municipal de Paradero existe un punto crítico, debido a que se trata de un paso que comunica dos comunidades, por lo que el presidente de la LMD, aseguró que desde temprano en el día de hoy se trabaja con los equipos necesarios para restablecer la conectividad y reducir el impacto sobre la población.

El líder de la municipalidad también visitó el sector Bejucal del Distrito Municipal de Maizal, donde se reporta una comunidad inundada y más de 20 familias afectadas, así como Esperanza, donde se reunió con alcaldes y directores municipales, junto a la gobernadora Martha Collado, además de representantes del Congreso Nacional, incluyendo los diputados Ángela Rodríguez y José Valenzuela, así como el senador Odalis Rodríguez, con el propósito de unificar esfuerzos para ejecutar respuestas efectivas a favor de toda la comunidad..