La vida y obra de Santiago Povedano propietario de la Librería Mateca

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Virgilio Lora Gómez

Santiago Povedano nació en Montemayor, un pueblo de la provincia de Córdoba, España, el 26 de octubre de 1934. Su niñez fue sumamente dura y con carencias de todo, teniendo como escenarios en los últimos años los gobiernos republicanos, la guerra civil de 1936-1939 y los primeros años del Gobierno del dictador Francisco Franco.

En noviembre de 1949 Povedano ingresa al seminario menor de la Orden de los padres Capuchinos en Antequera, provincia de Málaga. Sus estudios humanísticos, filosóficos y teológicos, los adquirió en Antequera, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Granada y en la Universidad de Lovaina (Bélgica).

Santiago es ordenado sacerdote en marzo de 1962, ejerciendo su apostolado académico y espiritual en el seminario de Antequera, donde enseñó, latín, griego y religión.

En el 1966 fue destinado a la República Dominicana, donde los padres Capuchinos tienen parroquias y colegios.

En los años 1967 hasta el 1972, Povedano fue trasladado a Santiago como director de los colegios San José y San Francisco de Asís, ejerciendo a la vez como maestro de francés.

A parte de los colegios, compartía con sus compañeros el trabajo de la vida parroquial.

En el 1972 pidió al Papa Paulo VI la dispensa de sus obligaciones sacerdotales, la cual concedió en diciembre de 1973, con lo que quedó desligado de la Orden de los padres Capuchinos como sacerdote.

Luego contrajo matrimonio hace 52 años en República Dominicana con Luisa Rodríguez, procreando una familia de tres hijos y siete nietos.

En el 1976 Santiago y esposa fundaron la Librería Mateca en el barrio 30 de mayo, y más tarde en el año 2000 el su nuevo local, en la calle José Contreras esquina Abraham Lincoln.

Desde el final del siglo pasado iban desapareciendo las tradicionales librerías, convirtiéndose la Librería Mateca en un referente sobre todo del pensamiento filosófico actual.

El departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Librería Mateca durante más de cinco años, cada 15 días, organizaron unas tertulias filosóficas por las que pasaron los escritores y literatos más brillantes de la época.

La UASD organizó, además, unos Congresos Filosóficos, donde la Librería Mateca fue elogiada por dominicanos y extranjeros por la excelente variedad de sus libros.

Por otra parte, Santiago Povedano es coautor con los señores José Luis Alvarez y Miguel Ángel Diez de un texto titulado: Introducción a la Filosofía, para ser usado como texto básico en el último nivel del bachillerato.

Así como también puso en circulación su libro “El Profetismo en la Biblia”, en conmemoración del 514 aniversario del Sermón de Adviento de fray Antón de Montesinos, en un acto celebrado el pasado domingo 21 de diciembre, a finalizar la misa a las 12:00 del mediodía, en la Parroquia Santo Tomás de Aquino.