Viernes 13: Qué es la triscaidecafobia, el miedo al número 13

El viernes 13 ha estado rodeado durante siglos de supersticiones y creencias relacionadas con la mala suerte. Para muchas personas, acciones como ver un gato negro, derramar sal, viajar o incluso reunirse con 13 personas pueden resultar inquietantes cuando coinciden con esta fecha.

El cine y la literatura también han contribuido a alimentar ese temor, pero detrás de esta creencia existe incluso un término que describe el miedo al número 13: triscaidecafobia.

De acuerdo con un artículo publicado en DoveMed, escrito por su director, el patólogo anatómico y clínico Krish Tangella, este miedo puede llegar a ser tan intenso que altera la vida diaria de quienes lo padecen.

Según explica Tangella, las personas con esta fobia pueden evitar actividades relacionadas con el número 13, como hospedarse en una habitación de hotel ubicada en el piso 13 o viajar en un día marcado por ese número.

El especialista señala que cualquier persona puede desarrollar triscaidecafobia, aunque es más frecuente en individuos con antecedentes de trastornos de ansiedad o fobias específicas. Las causas no se comprenden completamente, pero podrían estar vinculadas a experiencias negativas, eventos traumáticos o sentimientos de vulnerabilidad.

Síntomas

Tangella indica que los síntomas pueden variar, pero entre los más comunes se encuentran:

Miedo o ansiedad intensos.

Ataques de pánico.

Evitación de situaciones relacionadas con el número 13.

Síntomas físicos como sudoración y temblores.

Pensamientos acelerados o preocupación excesiva.

Sensaciones emocionales de miedo o ansiedad.

El especialista agrega que la triscaidecafobia suele ser diagnosticada por un profesional de la salud mental utilizando los criterios descritos en el DSM-5.

En cuanto al tratamiento, las opciones pueden incluir terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición y, en algunos casos, medicamentos como ansiolíticos o betabloqueantes.